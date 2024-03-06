Окупанти активізувались по всьому Маріупольському району - Андрющенко
Київ • УНН
російські окупанти активізували військову діяльність у районі Маріуполя, перекинувши з Бердянська до Новоазовська інженерні підрозділи, паливозаправники та щонайменше п'ять танків на залізничних платформах.
російські окупанти активізувалися у Маріупольському районі, фіксується велике перекидання техніки у вечірній час. Про це повідомляє радник маріупольського міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, пише УНН.
Фіксуємо велике перекидання техніки у вечірній час. Основний напрямок - Розівка. Інженерні підрозділи, паливозаправники, танки (не менш п'яти на лафетах),
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Зазначається, що у зворотному напряму, з Бердянська на Новоазовськ, вантажівки живої сили марковані двома трикутниками.
За повідомленням "АТЕШ" - підрозділи фсб. Продовжуємо спостереження. Поки попередньо можемо казати про певну активізацію по всьому району,
Нагадаємо
5 березня радник міського голови повідомив, що з боку Маріупольського порту працювали ворожі системи протиповітряної оборони, які націлювалися на невідомі об'єкти, що рухалися в напрямку ростова-на-дону.