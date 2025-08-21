$41.360.10
05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствия

Киев • УНН

 • 2962 просмотра

В результате ночной атаки рф по Львову погиб один человек. Количество пострадавших возросло до трех, одна из них – 38-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствия

Число пострадавших во Львове в результате массированной атаки России увеличилось до трех. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый. Один человек погиб. В ГСЧС показали последствия ударов россиян. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как сообщается, попадания зафиксированы в нескольких районах города сразу на нескольких локациях.

Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства. Возникли пожары.

"К сожалению, в результате атаки погиб один человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

Мэр Львова Садовый указал, что число пострадавших увеличилось до трех.

Сообщили о еще одной третьей пострадавшей. Женщина, 38 лет, в больнице святого Пантелеймона. Поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких. Состояние средней тяжести, обследуется

- написал он. 

На месте ударов беспрерывно работают спасатели и все экстренные службы.

Напомним

Утром 21 августа в нескольких городах Украины прозвучали взрывы. В Мукачево враг ударил по предприятию, вспыхнул масштабный пожар.

Татьяна Краевская

