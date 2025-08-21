Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф по Львову погиб один человек. Количество пострадавших возросло до трех, одна из них – 38-летняя женщина в состоянии средней тяжести.
Число пострадавших во Львове в результате массированной атаки России увеличилось до трех. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый. Один человек погиб. В ГСЧС показали последствия ударов россиян. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как сообщается, попадания зафиксированы в нескольких районах города сразу на нескольких локациях.
Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства. Возникли пожары.
"К сожалению, в результате атаки погиб один человек", - говорится в сообщении ГСЧС.
Мэр Львова Садовый указал, что число пострадавших увеличилось до трех.
Сообщили о еще одной третьей пострадавшей. Женщина, 38 лет, в больнице святого Пантелеймона. Поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких. Состояние средней тяжести, обследуется
На месте ударов беспрерывно работают спасатели и все экстренные службы.
Напомним
Утром 21 августа в нескольких городах Украины прозвучали взрывы. В Мукачево враг ударил по предприятию, вспыхнул масштабный пожар.