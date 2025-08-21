Атака на Україну: вибухи на Запоріжжі та у Луцьку, у Мукачеві ворог вдарив по підприємству
Київ • УНН
Вранці 21 серпня в кількох містах України пролунали вибухи. У Мукачеві ворог ударив по підприємству, спалахнула масштабна пожежа.
В кількох містах України вранці 21 серпня пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Так, близько 5:30 вибухи вже вдруге з початку нинішньої масованої атаки ворога на Україну було чути в Луцьку.
Тим часом у Мукачівській міській раді повідомили, що внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста.
На місці події працюють рятувальні служби. Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас
За даними місцевих мешканців, на місці влучання ракети рф спалахнула масштабна пожежа.
Також про вибухи у Запорізькі області повідомив керівник ОВА іван Федоров.
За даними моніторингових каналів, станом на 5:44 остання група ракет рухалася в напрямку Хмельницької області.
Нагадаємо
В ніч на четвер, 21 серпня, ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Україну. Близько 4:00 у Києві вже вдруге за ніч пролунали вибухи. Також повідомлялося про вибухи у Львові, Луцьку та Мукачевому.
