20 серпня, 15:55 • 21122 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 67244 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 40722 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 69612 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 240816 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 80313 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 75159 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70077 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 233142 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182314 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Атака на Україну: вибухи на Запоріжжі та у Луцьку, у Мукачеві ворог вдарив по підприємству

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Вранці 21 серпня в кількох містах України пролунали вибухи. У Мукачеві ворог ударив по підприємству, спалахнула масштабна пожежа.

Атака на Україну: вибухи на Запоріжжі та у Луцьку, у Мукачеві ворог вдарив по підприємству

В кількох містах України вранці 21 серпня пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Так, близько 5:30 вибухи вже вдруге з початку нинішньої масованої атаки ворога на Україну було чути в Луцьку.

Тим часом у Мукачівській міській раді повідомили, що внаслідок ворожої атаки вночі стався удар по території одного з підприємств міста.

На місці події працюють рятувальні служби. Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас

- йдеться у повідомленні.

За даними місцевих мешканців, на місці влучання ракети рф спалахнула масштабна пожежа.

Також про вибухи у Запорізькі області повідомив керівник ОВА іван Федоров.

За даними моніторингових каналів, станом на 5:44 остання група ракет рухалася в напрямку Хмельницької області.

Нагадаємо

В ніч на четвер, 21 серпня, ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Україну. Близько 4:00 у Києві вже вдруге за ніч пролунали вибухи. Також повідомлялося про вибухи у Львові, Луцьку та Мукачевому.

Атака дронів: у Києві пролунали вибухи20.08.25, 23:48 • 14014 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Хмельницька область
Запорізька область
Україна
Мукачево
Луцьк
Львів
Київ