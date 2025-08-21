$41.360.10
20 августа, 15:55 • 21019 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 67033 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 40653 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 69507 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 240725 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 80302 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 75153 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70075 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 233096 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182311 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Атака на Украину: взрывы в Запорожье и Луцке, в Мукачево враг ударил по предприятию

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Утром 21 августа в нескольких городах Украины прогремели взрывы. В Мукачево враг ударил по предприятию, вспыхнул масштабный пожар.

Атака на Украину: взрывы в Запорожье и Луцке, в Мукачево враг ударил по предприятию

В нескольких городах Украины утром 21 августа прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Так, около 5:30 взрывы уже во второй раз с начала нынешней массированной атаки врага на Украину были слышны в Луцке.

Тем временем в Мукачевском городском совете сообщили, что в результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города.

На месте происшествия работают спасательные службы. Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия для безопасности всех нас

- говорится в сообщении.

По данным местных жителей, на месте попадания ракеты РФ вспыхнул масштабный пожар.

Также о взрывах в Запорожской области сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 5:44 последняя группа ракет двигалась в направлении Хмельницкой области.

Напомним

В ночь на четверг, 21 августа, враг совершил массированную комбинированную атаку на Украину. Около 4:00 в Киеве уже во второй раз за ночь прогремели взрывы. Также сообщалось о взрывах во Львове, Луцке и Мукачево.

Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы20.08.25, 23:48 • 13966 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Хмельницкая область
Запорожская область
Украина
Мукачево
Луцк
Львов
Киев