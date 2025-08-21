Атака на Украину: взрывы в Запорожье и Луцке, в Мукачево враг ударил по предприятию
Киев • УНН
Утром 21 августа в нескольких городах Украины прогремели взрывы. В Мукачево враг ударил по предприятию, вспыхнул масштабный пожар.
В нескольких городах Украины утром 21 августа прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Так, около 5:30 взрывы уже во второй раз с начала нынешней массированной атаки врага на Украину были слышны в Луцке.
Тем временем в Мукачевском городском совете сообщили, что в результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города.
На месте происшествия работают спасательные службы. Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия для безопасности всех нас
По данным местных жителей, на месте попадания ракеты РФ вспыхнул масштабный пожар.
Также о взрывах в Запорожской области сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.
По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 5:44 последняя группа ракет двигалась в направлении Хмельницкой области.
Напомним
В ночь на четверг, 21 августа, враг совершил массированную комбинированную атаку на Украину. Около 4:00 в Киеве уже во второй раз за ночь прогремели взрывы. Также сообщалось о взрывах во Львове, Луцке и Мукачево.
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы20.08.25, 23:48 • 13966 просмотров