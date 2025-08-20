Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы
Киев • УНН
В Киеве вечером среды, 20 августа, прогремели взрывы. В столице работает ПВО, Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности атаки БпЛА.
В Киеве вечером в среду, 20 августа, прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов". Об этом сообщает УНН.
Детали
Информацию об атаке на столицу подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
В свою очередь начальник КГВА Тимур Ткаченко попросил киевлян быть осторожными.
Рядом с Киевом вражеские БпЛА. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для столицы.
"Киев - вражеский БпЛА в направлении города с востока", - сообщили в ВС.
Напомним
Атака РФ на Киев 31 июля унесла жизни 32 человек, еще 159 были ранены.
