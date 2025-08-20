$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 45169 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 33400 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 58706 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 230487 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 78396 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 73726 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69267 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 227757 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 181576 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 3638 просмотра

В Киеве вечером среды, 20 августа, прогремели взрывы. В столице работает ПВО, Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности атаки БпЛА.

Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы

В Киеве вечером в среду, 20 августа, прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов". Об этом сообщает УНН.

Детали

Информацию об атаке на столицу подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

- написал Кличко.

В свою очередь начальник КГВА Тимур Ткаченко попросил киевлян быть осторожными.

Рядом с Киевом вражеские БпЛА. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги

- призвал Ткаченко.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для столицы.

"Киев - вражеский БпЛА в направлении города с востока", - сообщили в ВС.

Напомним

Атака РФ на Киев 31 июля унесла жизни 32 человек, еще 159 были ранены.

Вадим Хлюдзинский

