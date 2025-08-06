Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 32 людей
Київ • УНН
Чоловік, поранений під час російської атаки 31 липня, помер у лікарні. Загальна кількість жертв останнього обстрілу сягнула 32.
У Києві кількість жертв російської атаки 31 липня зросла до 32 - у лікарні помер тяжко поранений чоловік, повідомив у середу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня. Разом росіяни своїми дронами та ракетами вбили 32 людей лише в останній обстріл
"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі. Щирі співчуття рідним та близьким", - наголосив голова КМВА.
Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 31 людини, 179 поранених - віцепрем'єр02.08.25, 14:00 • 4225 переглядiв