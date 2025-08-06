Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 32 человек
Киев • УНН
Мужчина, раненый во время российской атаки 31 июля, скончался в больнице. Общее число жертв последнего обстрела достигло 32.
В Киеве количество жертв российской атаки 31 июля возросло до 32 - в больнице умер тяжело раненый мужчина, сообщил в среду глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
В больнице умер мужчина, получивший тяжелое ранение шеи во время российской атаки 31 июля. Всего россияне своими дронами и ракетами убили 32 человека только в последний обстрел
"К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать задолго после самого события. И такая ситуация после каждой тяжелой ночи. Искренние соболезнования родным и близким", - подчеркнул глава КГВА.
Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 31 человека, 179 раненых - вице-премьер02.08.25, 14:00 • 4225 просмотров