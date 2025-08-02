Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 31 людини, 179 поранених - віцепрем'єр
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Києва загинула 31 особа, серед них пʼятеро дітей. 179 людей отримали поранення, 25 киян залишаються в лікарнях, троє з них – діти.
Внаслідок атаки рф на Київ 31 липня загинула 31 людина, серед них пʼятеро дітей. 179 людей отримали поранення, 25 киян залишаються в лікарнях, троє з них - діти. Про це повідомили у суботу віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Департамент охорони здоров'я міста Києва, пише УНН.
Ще один жахливий обстріл Києва забрав життя 31 людини. 179 людей отримали поранення. Серед загиблих - пʼятеро дітей
За даними Департаменту охорони здоров'я міста Києва, після жахливої нічної атаки ворога на столицю, в лікарнях міста й досі залишаються 25 киян. Троє з них - діти. "10 постраждалих все ще у тяжкому стані. Проте - стабільні".
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Зі слів віцепрем'єра, іде робота, щоб якнайшвидше люди отримали компенсації та відновлене житло. Внаслідок удару 470 мешканців будинку подали заяви про втрату або пошкодження майна.