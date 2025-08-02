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Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 31 людини, 179 поранених - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Києва загинула 31 особа, серед них пʼятеро дітей. 179 людей отримали поранення, 25 киян залишаються в лікарнях, троє з них – діти.

Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 31 людини, 179 поранених - віцепрем'єр

Внаслідок атаки рф на Київ 31 липня загинула 31 людина, серед них пʼятеро дітей. 179 людей отримали поранення, 25 киян залишаються в лікарнях, троє з них - діти. Про це повідомили у суботу віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Департамент охорони здоров'я міста Києва, пише УНН.

Ще один жахливий обстріл Києва забрав життя 31 людини. 179 людей отримали поранення. Серед загиблих - пʼятеро дітей

- повідомив Кулеба у Telegram.

За даними Департаменту охорони здоров'я міста Києва, після жахливої нічної атаки ворога на столицю, в лікарнях міста й досі залишаються 25 киян. Троє з них - діти. "10 постраждалих все ще у тяжкому стані. Проте - стабільні".

Доповнення

Зі слів віцепрем'єра, іде робота, щоб якнайшвидше люди отримали компенсації та відновлене житло. Внаслідок удару 470 мешканців будинку подали заяви про втрату або пошкодження майна.

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Дмитро Кулеба
Київ