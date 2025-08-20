Атака дронів: у Києві пролунали вибухи
Київ • УНН
У Києві ввечері середи, 20 серпня, пролунали вибухи. У столиці працює ППО, Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку атаки БпЛА.
У Києві ввечері середи, 20 серпня, пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Про це повідомляє УНН.
Деталі
Інформацює про атаку на столицю підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко попросив киян бути обережними.
Поряд з Києвом ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте уважні та обережні, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку для столиці.
"Київ - ворожий БпЛА в напрямку міста зі сходу", - повідомили у ПС.
Нагадаємо
Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 32 людей, ще 159 були поранені.
