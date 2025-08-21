Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку
Київ • УНН
У ніч на 21 серпня Україна зазнала комбінованої атаки. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Луцьку, Мукачевому, Рівному та на Хмельниччині.
В ніч на четвер, 21 серпня, ворог здійснює масовану комбіновану атаку на Україну. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Так, близько 4:00 у Києві вже вдруге за ніч пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, столиця перебуває під ударами російських ударних БпЛА.
Тим часом вибухи також пролунали у Львові, Луцьку та Мукачевому, інформують місцеві ЗМІ. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку західних регіонів прямували крилаті ракети.
КР на Івано-Франківщині та Тернопільщині курс на південний захід
Також, за інформацією місцевих пабліків, вибухи було чути у Рівному та на Хмельниччині. Крім того, у ПС попередили про загрозу для Сумської області.
Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину
Раніше повідомлялося про зліт ворожих Ту-95 та МіГів, а також про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.
Нагадаємо
У Києві ввечері середи, 20 серпня, пролунали вибухи на тлі атаки "шахедів".
