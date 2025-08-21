Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку

$41.360.10
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
20 серпня, 11:22
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 09:29
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 08:14
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:13
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У ніч на 21 серпня Україна зазнала комбінованої атаки. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Луцьку, Мукачевому, Рівному та на Хмельниччині.

Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку

В ніч на четвер, 21 серпня, ворог здійснює масовану комбіновану атаку на Україну. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Так, близько 4:00 у Києві вже вдруге за ніч пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, столиця перебуває під ударами російських ударних БпЛА.

Тим часом вибухи також пролунали у Львові, Луцьку та Мукачевому, інформують місцеві ЗМІ. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку західних регіонів прямували крилаті ракети.

КР на Івано-Франківщині та Тернопільщині курс на південний захід

- зазначили у ПС.

Також, за інформацією місцевих пабліків, вибухи було чути у Рівному та на Хмельниччині. Крім того, у ПС попередили про загрозу для Сумської області.

Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину

- йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про зліт ворожих Ту-95 та МіГів, а також про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Нагадаємо

У Києві ввечері середи, 20 серпня, пролунали вибухи на тлі атаки "шахедів".

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Крилата ракета
Ту-95
Хмельницька область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Сумська область
«Калібр» (сімейство ракет)
МіГ-29
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-131
Шахед-136
Чорне море
Україна
Мукачево
Луцьк
Безпілотний літальний апарат
Львів
Рівне
Київ