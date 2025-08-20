Ракетний удар рф по ринку в Костянтинівці: загинули щонайменше троє, семеро постраждалих – ОВА

Щонайменше троє людей загинули та ще четверо зазнали поранень унаслідок чергового російського удару по Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише УНН.

За його словами, окупанти випустили по місту вісім ракет із реактивних систем залпового вогню "Смерч", свідомо націлившись на цивільну інфраструктуру – ринок.

Унаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено:

Філашкін наголосив, що атака мала на меті вбивства мирних мешканців:

Росіяни б’ють так, щоб убити та покалічити якомога більше цивільних. Донеччина залишається небезпечною для життя. Закликаю всіх – евакуюйтесь завчасно!