Ракетний удар рф по ринку в Костянтинівці: загинули щонайменше троє, семеро постраждалих – ОВА
Київ • УНН
Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ "Смерч", цілячись у цивільну інфраструктуру. Загинуло троє людей, четверо отримали поранення, зруйновано торгові павільйони та будинки.
Щонайменше троє людей загинули та ще четверо зазнали поранень унаслідок чергового російського удару по Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
За його словами, окупанти випустили по місту вісім ракет із реактивних систем залпового вогню "Смерч", свідомо націлившись на цивільну інфраструктуру – ринок.
Унаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено:
- 15 торгових павільйонів;
- 8 приватних будинків;
- 6 багатоповерхівок;
- крамницю, 2 автомобілі та лінію електропередач.
Філашкін наголосив, що атака мала на меті вбивства мирних мешканців:
Росіяни б’ють так, щоб убити та покалічити якомога більше цивільних. Донеччина залишається небезпечною для життя. Закликаю всіх – евакуюйтесь завчасно!
