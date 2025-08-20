Ракетний удар рф по ринку в Костянтинівці: загинули щонайменше троє, семеро постраждалих – ОВА

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 13904 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 14754 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 27861 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 105684 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 42095 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 41675 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 40854 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 168117 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 142528 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 125004 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 9250 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 10986 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 29891 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 21286 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 19131 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 8190 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 13875 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 27828 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 105605 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 168082 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 4132 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 3270 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 5566 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 19660 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 30504 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

Ракетний удар рф по ринку в Костянтинівці: загинули щонайменше троє, семеро постраждалих – ОВА

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ "Смерч", цілячись у цивільну інфраструктуру. Загинуло троє людей, четверо отримали поранення, зруйновано торгові павільйони та будинки.

Ракетний удар рф по ринку в Костянтинівці: загинули щонайменше троє, семеро постраждалих – ОВА

Щонайменше троє людей загинули та ще четверо зазнали поранень унаслідок чергового російського удару по Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

За його словами, окупанти випустили по місту вісім ракет із реактивних систем залпового вогню "Смерч", свідомо націлившись на цивільну інфраструктуру – ринок.

Унаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено:

  • 15 торгових павільйонів;
    • 8 приватних будинків;
      • 6 багатоповерхівок;
        • крамницю, 2 автомобілі та лінію електропередач.

          Філашкін наголосив, що атака мала на меті вбивства мирних мешканців:

          Росіяни б’ють так, щоб убити та покалічити якомога більше цивільних. Донеччина залишається небезпечною для життя. Закликаю всіх – евакуюйтесь завчасно!

          - повідомив глава ОВА Донецької області. 

          Авіаудари по Костянтинівці: окупанти зруйнували будинки, є постраждалі серед мирних мешканців19.08.25, 16:00 • 3792 перегляди

          Степан Гафтко

          СуспільствоВійна в Україні
          Вадим Філашкін
          Донецька область
          Реактивна система залпового вогню
          БМ-30 «Смерч»
          Костянтинівка