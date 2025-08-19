$41.260.08
Ексклюзив
12:13 • 4536 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 6948 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 10608 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 13613 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 16138 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 61191 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 53408 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 68820 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 87605 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 66447 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 4536 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 6948 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 3694 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 10608 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 4898 перегляди
Авіаудари по Костянтинівці: окупанти зруйнували будинки, є постраждалі серед мирних мешканців

Київ • УНН

 • 48 перегляди

російська армія атакувала Костянтинівку авіабомбами ФАБ-250, пошкодивши житлові та адміністративні будівлі. Є постраждалі серед мирних мешканців, одна особа може бути під завалами.

Авіаудари по Костянтинівці: окупанти зруйнували будинки, є постраждалі серед мирних мешканців

Російська армія здійснила серію авіаційних ударів по Костянтинівці, застосувавши авіабомби ФАБ-250. Внаслідок атак постраждали цивільні та зруйновано житлові й адміністративні будівлі, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, пише УНН.

Деталі

Сьогодні Костянтинівка знову опинилася під прицілом російської авіації.

Як розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, окупанти завдали по місту кілька ударів авіабомбами ФАБ-250.

Перший вибух пролунав на відкритій території, де вдалося уникнути руйнувань і людських жертв. Проте згодом ворог скерував ще чотири авіаудари по житлових кварталах.

За попередніми даними, одна цивільна особа може залишатися під завалами будинку. Рятувальні служби спільно з поліцією та комунальниками проводять роботи з деблокування.

Додатково

російська авіація завдала ще п’ять ударів по місту. Один із мешканців, що зазнав тілесних ушкоджень, самостійно звернувся за допомогою до травмпункту місцевої лікарні.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнала цивільна та адміністративна інфраструктура.

Зруйновано фасад адмінбудівлі, приміщення освітнього закладу, а також фасади 12 багатоповерхових житлових будинків. Крім того, внаслідок вибухів пошкоджено легковий автомобіль.

Закликаємо всіх, хто ще перебуває у прифронтових районах і потребує евакуації, – не зволікайте!

– написав Горбунов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Горбунова, міська влада спільно з екстреними службами робить усе можливе для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.

На Луганщині знищено два склади боєприпасів росіян - СБУ19.08.25, 15:08 • 1040 переглядiв

Степан Гафтко

