Авіаудари по Костянтинівці: окупанти зруйнували будинки, є постраждалі серед мирних мешканців
Київ • УНН
російська армія атакувала Костянтинівку авіабомбами ФАБ-250, пошкодивши житлові та адміністративні будівлі. Є постраждалі серед мирних мешканців, одна особа може бути під завалами.
Російська армія здійснила серію авіаційних ударів по Костянтинівці, застосувавши авіабомби ФАБ-250. Внаслідок атак постраждали цивільні та зруйновано житлові й адміністративні будівлі, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, пише УНН.
Деталі
Сьогодні Костянтинівка знову опинилася під прицілом російської авіації.
Як розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, окупанти завдали по місту кілька ударів авіабомбами ФАБ-250.
Перший вибух пролунав на відкритій території, де вдалося уникнути руйнувань і людських жертв. Проте згодом ворог скерував ще чотири авіаудари по житлових кварталах.
За попередніми даними, одна цивільна особа може залишатися під завалами будинку. Рятувальні служби спільно з поліцією та комунальниками проводять роботи з деблокування.
Додатково
російська авіація завдала ще п’ять ударів по місту. Один із мешканців, що зазнав тілесних ушкоджень, самостійно звернувся за допомогою до травмпункту місцевої лікарні.
Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнала цивільна та адміністративна інфраструктура.
Зруйновано фасад адмінбудівлі, приміщення освітнього закладу, а також фасади 12 багатоповерхових житлових будинків. Крім того, внаслідок вибухів пошкоджено легковий автомобіль.
Закликаємо всіх, хто ще перебуває у прифронтових районах і потребує евакуації, – не зволікайте!
За словами Горбунова, міська влада спільно з екстреними службами робить усе можливе для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.
