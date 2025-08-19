Авиаудары по Константиновке: оккупанты разрушили дома, есть пострадавшие среди мирных жителей

Российская армия нанесла серию авиационных ударов по Константиновке, применив авиабомбы ФАБ-250. В результате атак пострадали мирные жители и разрушены жилые и административные здания, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов, пишет УНН.

Сегодня Константиновка снова оказалась под прицелом российской авиации.

Как рассказал начальник городской военной администрации Сергей Горбунов, оккупанты нанесли по городу несколько ударов авиабомбами ФАБ-250.

Первый взрыв прогремел на открытой территории, где удалось избежать разрушений и человеческих жертв. Однако впоследствии враг нанес еще четыре авиаудара по жилым кварталам.

По предварительным данным, один мирный житель может оставаться под завалами дома. Спасательные службы совместно с полицией и коммунальщиками проводят работы по деблокированию.

российская авиация нанесла еще пять ударов по городу. Один из жителей, получивший телесные повреждения, самостоятельно обратился за помощью в травмпункт местной больницы.

В результате обстрелов повреждения получила гражданская и административная инфраструктура.

Разрушен фасад админздания, помещения образовательного учреждения, а также фасады 12 многоэтажных жилых домов. Кроме того, в результате взрывов поврежден легковой автомобиль.

Призываем всех, кто еще находится в прифронтовых районах и нуждается в эвакуации, – не медлите!