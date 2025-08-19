Авиаудары по Константиновке: оккупанты разрушили дома, есть пострадавшие среди мирных жителей

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Эксклюзив
12:13 • 4482 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 6872 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 10577 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 13591 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 16126 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 61142 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 53383 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 68796 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 87583 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 66427 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
46%
750мм
Популярные новости
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 77707 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 67778 просмотра
На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от ГенштабаPhoto19 августа, 06:00 • 7564 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов19 августа, 06:55 • 71518 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине07:45 • 10024 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 4534 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 6946 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 10606 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 4896 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 13613 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 5078 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 67864 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 42517 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 100331 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 89954 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
BFM TV
Гривна
Дія (сервис)
Нефть

Авиаудары по Константиновке: оккупанты разрушили дома, есть пострадавшие среди мирных жителей

Киев • УНН

 • 28 просмотра

российская армия атаковала Константиновку авиабомбами ФАБ-250, повредив жилые и административные здания. Есть пострадавшие среди мирных жителей, один человек может быть под завалами.

Авиаудары по Константиновке: оккупанты разрушили дома, есть пострадавшие среди мирных жителей

Российская армия нанесла серию авиационных ударов по Константиновке, применив авиабомбы ФАБ-250. В результате атак пострадали мирные жители и разрушены жилые и административные здания, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов, пишет УНН.

Подробности

Сегодня Константиновка снова оказалась под прицелом российской авиации.

Как рассказал начальник городской военной администрации Сергей Горбунов, оккупанты нанесли по городу несколько ударов авиабомбами ФАБ-250.

Первый взрыв прогремел на открытой территории, где удалось избежать разрушений и человеческих жертв. Однако впоследствии враг нанес еще четыре авиаудара по жилым кварталам.

По предварительным данным, один мирный житель может оставаться под завалами дома. Спасательные службы совместно с полицией и коммунальщиками проводят работы по деблокированию.

Дополнительно

российская авиация нанесла еще пять ударов по городу. Один из жителей, получивший телесные повреждения, самостоятельно обратился за помощью в травмпункт местной больницы.

В результате обстрелов повреждения получила гражданская и административная инфраструктура.

Разрушен фасад админздания, помещения образовательного учреждения, а также фасады 12 многоэтажных жилых домов. Кроме того, в результате взрывов поврежден легковой автомобиль.

Призываем всех, кто еще находится в прифронтовых районах и нуждается в эвакуации, – не медлите!

– написал Горбунов на своей странице в Facebook.

По словам Горбунова, городские власти совместно с экстренными службами делают все возможное для ликвидации последствий атаки и оказания помощи пострадавшим.

На Луганщине уничтожены два склада боеприпасов россиян - СБУ19.08.25, 15:08 • 1034 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна
Донецкая область
FAB-250
Константиновка
Facebook