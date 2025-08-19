$41.260.08
Эксклюзив
12:13 • 2142 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 3492 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 8280 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 12547 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 15367 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 57736 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 51355 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 67003 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 85813 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 64829 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 2142 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 3492 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 8280 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 3636 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 12547 просмотра
На Луганщине уничтожены два склада боеприпасов россиян - СБУ

Киев • УНН

 • 810 просмотра

В ночь на 19 августа украинские дальнобойные беспилотники СБУ поразили два склада боеприпасов РФ в Белокуракино на Луганщине. Это ослабило поставки боеприпасов на фронт, в частности на Покровское направление.

На Луганщине уничтожены два склада боеприпасов россиян - СБУ

В ночь на 19 августа украинские дальнобойные беспилотники нанесли серию ударов по складам боеприпасов российских войск в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Взрывы и пожары значительно ослабили поставки боеприпасов на фронт, сообщает Служба Безопасности Украины, передает УНН.

В ночь на 19 августа дроны СБУ устроили "хлопок" на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из россии поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление

- говорится в сообщении.

По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

СБУ продолжает системные удары в тыл врага, чтобы снизить наступательные возможности армии рф на фронте. Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян

- подчеркнули в ведомстве.

Источники предоставили УНН скриншоты "хлопка".

Алена Уткина

Война
Покровск
Донецкая область
Луганская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат