На Луганщине уничтожены два склада боеприпасов россиян - СБУ
Киев • УНН
В ночь на 19 августа украинские дальнобойные беспилотники СБУ поразили два склада боеприпасов РФ в Белокуракино на Луганщине. Это ослабило поставки боеприпасов на фронт, в частности на Покровское направление.
В ночь на 19 августа украинские дальнобойные беспилотники нанесли серию ударов по складам боеприпасов российских войск в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Взрывы и пожары значительно ослабили поставки боеприпасов на фронт, сообщает Служба Безопасности Украины, передает УНН.
В ночь на 19 августа дроны СБУ устроили "хлопок" на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из россии поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление
По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.
СБУ продолжает системные удары в тыл врага, чтобы снизить наступательные возможности армии рф на фронте. Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян
Источники предоставили УНН скриншоты "хлопка".
Украинский снайпер установил новый мировой рекорд, уничтожив оккупантов под Покровском16.08.25, 06:08 • 10100 просмотров