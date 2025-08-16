Украинский снайпер установил новый мировой рекорд, уничтожив оккупантов под Покровском

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 23585 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 39121 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 26041 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 24288 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 26087 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 95028 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 152595 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 82349 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 144105 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56096 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.6м/с
82%
753мм
Популярные новости
Трамп: если встреча с путиным пройдет неудачно, я быстро вернусь домой15 августа, 17:25 • 5324 просмотра
Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчинуVideo15 августа, 18:02 • 6042 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 21493 просмотра
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo21:20 • 7334 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 28986 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 152595 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 137227 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 144105 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 162751 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 248588 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Джо Байден
Актуальные места
Соединённые Штаты
Аляска
Украина
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 103764 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 185881 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 132421 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 147560 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 191040 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Financial Times

Украинский снайпер установил новый мировой рекорд, уничтожив оккупантов под Покровском

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Боец подразделения "Призрак" ликвидировал двух оккупантов с расстояния 4000 метров с помощью винтовки "Аллигатор". Это обновило предыдущий рекорд, который также принадлежал украинскому снайперу.

Украинский снайпер установил новый мировой рекорд, уничтожив оккупантов под Покровском

Бойцы сводного подразделения снайперов "Призрак" обновили мировой рекорд по дальности результативного выстрела из снайперской винтовки. Теперь заявленная дальность составляет 4000 метров, с которой с помощью винтовки "Аллигатор" в калибре 14,5 мм были ликвидированы два рашиста на направлении обороны городов Покровск - Мирноград, сообщает УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

Отмечается, что предыдущий рекорд также принадлежал украинцу, бойцу подразделения СБУ Вячеславу Ковальскому, который использовал для поражения оккупанта на дальности 3800 метров украинскую винтовку "Властелин горизонта".

В то же время и "Аллигатор" также является представителем крупнокалиберных снайперских винтовок украинского производства

- говорится в подписи к видео.

Справка

"Аллигатор" - это магазинная винтовка в калибре 14,5 мм. Длина ствола "Аллигатора" 1200 мм, скорость пули на срезе ствола - 980 до 1000 м/с, вес - 25 кг.

Еще в 2021 году декларировалось, что дальность выстрела из "Аллигатора" составляет 2 км. При этом считалось, что такое оружие необходимо для поражения материальных объектов, бронетехники и укреплений.

Напомним

На днях украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направлении.

Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина08.08.25, 17:38 • 385785 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ВойнаТехнологии
Покровск