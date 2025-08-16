Украинский снайпер установил новый мировой рекорд, уничтожив оккупантов под Покровском

Бойцы сводного подразделения снайперов "Призрак" обновили мировой рекорд по дальности результативного выстрела из снайперской винтовки. Теперь заявленная дальность составляет 4000 метров, с которой с помощью винтовки "Аллигатор" в калибре 14,5 мм были ликвидированы два рашиста на направлении обороны городов Покровск - Мирноград, сообщает УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

Отмечается, что предыдущий рекорд также принадлежал украинцу, бойцу подразделения СБУ Вячеславу Ковальскому, который использовал для поражения оккупанта на дальности 3800 метров украинскую винтовку "Властелин горизонта".

В то же время и "Аллигатор" также является представителем крупнокалиберных снайперских винтовок украинского производства - говорится в подписи к видео.

Справка

"Аллигатор" - это магазинная винтовка в калибре 14,5 мм. Длина ствола "Аллигатора" 1200 мм, скорость пули на срезе ствола - 980 до 1000 м/с, вес - 25 кг.

Еще в 2021 году декларировалось, что дальность выстрела из "Аллигатора" составляет 2 км. При этом считалось, что такое оружие необходимо для поражения материальных объектов, бронетехники и укреплений.

Напомним

На днях украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направлении.

Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина