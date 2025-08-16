Український снайпер встановив новий світовий рекорд, знищивши окупантів під Покровськом

Бійці зведеного підрозділу снайперів "Привид" оновили світовий рекорд з дальності результативного пострілу зі снайперської гвинтівки. Тепер заявлена дальність становить 4000 метрів, з якої за допомоги гвинтівки "Алігатор" у калібрі 14,5 мм було ліквідовано двох рашистів на напрямі оборони міст Покровськ - Мирноград, повідомляє УНН із посиланням на Defense Express.

Деталі

Зазначається, що попередній рекорд також належав українцю, бійцю підрозділу СБУ В'ячеславу Ковальскому, який використав для ураження окупанта на дальності 3800 метрів українську гвинтівку "Володар обрію".

Водночас і "Алігатор" також є представником великокаліберних снайперських гвинтівок українського виробництва - йдеться у підписі до відео.

Довідково

"Алігатор" - це магазинна гвинтівка у калібрі 14,5 мм. Довжина ствола "Алігартора" 1200 мм, швидкість кулі на зрізі ствола - 980 до 1000 м/с, вага - 25 кг.

Ще у 2021 році декларувалося, що дальність пострілу з "Алігатора" становить 2 км. При цьому вважалось, що така зброя необхідна для ураження матеріальних об'єктів, бронетехніки та укріплень.

Нагадаємо

Днями українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку.

Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна