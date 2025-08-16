Український снайпер встановив новий світовий рекорд, знищивши окупантів під Покровськом

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 36980 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 62873 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 36216 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 33562 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 33227 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 98260 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 161104 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83211 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 150929 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56491 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
80%
753мм
Популярнi новини
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 28193 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 26013 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo15 серпня, 21:20 • 10301 перегляди
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 23:40 • 6156 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 53178 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 161062 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 143897 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 150900 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 168802 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 254449 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Джо Байден
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 860 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 26078 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 107423 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 189150 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 135329 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Поїзд
The Guardian
Financial Times

Український снайпер встановив новий світовий рекорд, знищивши окупантів під Покровськом

Київ • УНН

 • 3614 перегляди

Боєць підрозділу "Привид" ліквідував двох окупантів з відстані 4000 метрів за допомогою гвинтівки "Алігатор". Це оновило попередній рекорд, який також належав українському снайперу.

Український снайпер встановив новий світовий рекорд, знищивши окупантів під Покровськом

Бійці зведеного підрозділу снайперів "Привид" оновили світовий рекорд з дальності результативного пострілу зі снайперської гвинтівки. Тепер заявлена дальність становить 4000 метрів, з якої за допомоги гвинтівки "Алігатор" у калібрі 14,5 мм було ліквідовано двох рашистів на напрямі оборони міст Покровськ - Мирноград, повідомляє УНН із посиланням на Defense Express.

Деталі

Зазначається, що попередній рекорд також належав українцю, бійцю підрозділу СБУ В'ячеславу Ковальскому, який використав для ураження окупанта на дальності 3800 метрів українську гвинтівку "Володар обрію".

Водночас і "Алігатор" також є представником великокаліберних снайперських гвинтівок українського виробництва

- йдеться у підписі до відео.

Довідково

"Алігатор" - це магазинна гвинтівка у калібрі 14,5 мм. Довжина ствола "Алігартора" 1200 мм, швидкість кулі на зрізі ствола - 980 до 1000 м/с, вага - 25 кг.

Ще у 2021 році декларувалося, що дальність пострілу з "Алігатора" становить 2 км. При цьому вважалось, що така зброя необхідна для ураження матеріальних об'єктів, бронетехніки та укріплень.

Нагадаємо

Днями українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку.

Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна08.08.25, 17:38 • 385788 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ВійнаТехнології
Покровськ