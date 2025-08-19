$41.260.08
Ексклюзив
12:13 • 2272 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 3660 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 8436 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 12607 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 15410 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 57872 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 51441 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 67076 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 85885 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 64893 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 2278 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 3672 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 2752 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 8448 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 3694 перегляди
На Луганщині знищено два склади боєприпасів росіян - СБУ

Київ • УНН

 • 824 перегляди

У ніч на 19 серпня українські далекобійні безпілотники СБУ уразили два склади боєприпасів РФ у Білокуракиному на Луганщині. Це послабило постачання боєприпасів на фронт, зокрема на Покровський напрямок.

На Луганщині знищено два склади боєприпасів росіян - СБУ

У ніч на 19 серпня українські далекобійні безпілотники завдали серії ударів по складах боєприпасів російських військ у Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Вибухи та пожежі значно послабили постачання боєприпасів на фронт, повідомляє Служба Безпеки України передає УНН.

У ніч на 19 серпня дрони СБУ влаштували "бавовну" на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок

- ідеться у дописі.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії рф на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян

- підкреслили у відомстві.

Джерела надали УНН скріншоти "бавовни".

Український снайпер встановив новий світовий рекорд, знищивши окупантів під Покровськом16.08.25, 06:08 • 10100 переглядiв

Альона Уткіна

Війна
Покровськ
Донецька область
Луганська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Безпілотний літальний апарат