На Луганщині знищено два склади боєприпасів росіян - СБУ
Київ • УНН
У ніч на 19 серпня українські далекобійні безпілотники СБУ уразили два склади боєприпасів РФ у Білокуракиному на Луганщині. Це послабило постачання боєприпасів на фронт, зокрема на Покровський напрямок.
У ніч на 19 серпня українські далекобійні безпілотники завдали серії ударів по складах боєприпасів російських військ у Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Вибухи та пожежі значно послабили постачання боєприпасів на фронт, повідомляє Служба Безпеки України передає УНН.
У ніч на 19 серпня дрони СБУ влаштували "бавовну" на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок
За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.
СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії рф на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян
Джерела надали УНН скріншоти "бавовни".
