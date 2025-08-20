Ракетный удар РФ по рынку в Константиновке: погибли по меньшей мере трое, семеро пострадавших – ОВА

По меньшей мере три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате очередного российского удара по Константиновке в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

По его словам, оккупанты выпустили по городу восемь ракет из реактивных систем залпового огня "Смерч", сознательно нацелившись на гражданскую инфраструктуру – рынок.

В результате обстрела разрушены и повреждены:

Филашкин подчеркнул, что атака имела целью убийство мирных жителей:

Россияне бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Донетчина остается опасной для жизни. Призываю всех – эвакуируйтесь заблаговременно!