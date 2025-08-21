$41.360.10
20 августа, 15:55 • 20480 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 65788 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 40294 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 68989 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 240284 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 80220 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 75100 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70057 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 232870 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182285 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке

Киев • УНН

 • 12318 просмотра

В ночь на 21 августа Украина подверглась комбинированной атаке. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Луцке, Мукачево, Ровно и Хмельницкой области.

Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке

В ночь на четверг, 21 августа, враг осуществляет массированную комбинированную атаку на Украину. Об этом сообщает УНН.

Детали

Так, около 4:00 в Киеве уже во второй раз за ночь прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, столица находится под ударами российских ударных БпЛА.

Тем временем взрывы также прогремели во Львове, Луцке и Мукачево, информируют местные СМИ. По данным Воздушных сил ВСУ, в направлении западных регионов направлялись крылатые ракеты.

КР в Ивано-Франковской и Тернопольской областях курс на юго-запад

- отметили в ВС.

Также, по информации местных пабликов, взрывы были слышны в Ровно и Хмельницкой области. Кроме того, в ВС предупредили об угрозе для Сумской области.

Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину

- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взлете вражеских Ту-95 и МиГов, а также о пусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

Напомним

В Киеве вечером среды, 20 августа, прогремели взрывы на фоне атаки "шахедов".

