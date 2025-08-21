Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке
Киев • УНН
В ночь на 21 августа Украина подверглась комбинированной атаке. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Луцке, Мукачево, Ровно и Хмельницкой области.
В ночь на четверг, 21 августа, враг осуществляет массированную комбинированную атаку на Украину. Об этом сообщает УНН.
Детали
Так, около 4:00 в Киеве уже во второй раз за ночь прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, столица находится под ударами российских ударных БпЛА.
Тем временем взрывы также прогремели во Львове, Луцке и Мукачево, информируют местные СМИ. По данным Воздушных сил ВСУ, в направлении западных регионов направлялись крылатые ракеты.
КР в Ивано-Франковской и Тернопольской областях курс на юго-запад
Также, по информации местных пабликов, взрывы были слышны в Ровно и Хмельницкой области. Кроме того, в ВС предупредили об угрозе для Сумской области.
Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину
Ранее сообщалось о взлете вражеских Ту-95 и МиГов, а также о пусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.
Напомним
В Киеве вечером среды, 20 августа, прогремели взрывы на фоне атаки "шахедов".
