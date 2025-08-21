Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф по Львову загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до трьох, одна з них – 38-річна жінка у стані середньої важкості.
Кількість постраждалих у Львові внаслідок масованолї атаки росії збільшилась до трьох. Про це повідомив мер Андрій Садовий. Одна лодина загинула. В ДСНС показали наслідки ударів росіян. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Як повідомляється, влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях.
Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.
"На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Мер Львова Садовий вказав, що кількість постраждалих збільшилась до трьох.
Повідомили про ще одну третю постраждалу. Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується
На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.
Нагадаємо
Вранці 21 серпня в кількох містах України пролунали вибухи. У Мукачеві ворог ударив по підприємству, спалахнула масштабна пожежа.