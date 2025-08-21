$41.360.10
Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідки

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф по Львову загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до трьох, одна з них – 38-річна жінка у стані середньої важкості.

Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідки

Кількість постраждалих у Львові внаслідок масованолї атаки росії збільшилась до трьох. Про це повідомив мер Андрій Садовий. Одна лодина загинула. В ДСНС показали наслідки ударів росіян. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомляється, влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях.

Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.

"На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Мер Львова Садовий вказав, що кількість постраждалих збільшилась до трьох.

Повідомили про ще одну третю постраждалу. Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується

- написав він. 

На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.

Нагадаємо

Вранці 21 серпня в кількох містах України пролунали вибухи. У Мукачеві ворог ударив по підприємству, спалахнула масштабна пожежа.

Тетяна Краєвська

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Андрій Садовий
Україна
Львів