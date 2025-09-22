$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 33370 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 76338 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 84404 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 90254 перегляди
За добу відбулося 123 бойових зіткнення на фронті - Генштаб

Київ • УНН

 • 44 перегляди

З початку доби відбулося 123 бойових зіткнення, противник завдав 46 авіаційних ударів та використав 2480 дронів-камікадзе. Українські захисники відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та Куп’янському.

За добу відбулося 123 бойових зіткнення на фронті - Генштаб

З початку доби відбулося 123 бойових зіткнення. Противник завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 2480 дронів-камікадзе та здійснив 3636 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

Деталі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбників. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 143 обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. 

На Сіверському напрямку противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. 

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. 

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Ольгівського.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку бойових зіткнень на даний час не зафіксовано.

Українські прапори з'являються в Олексіївці на Сумщині під час відступу росіян - 225 ОШП 21.09.25, 23:15

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мала Токмачка
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Краматорськ
Куп'янськ