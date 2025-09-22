За добу відбулося 123 бойових зіткнення на фронті - Генштаб
Київ • УНН
З початку доби відбулося 123 бойових зіткнення, противник завдав 46 авіаційних ударів та використав 2480 дронів-камікадзе. Українські захисники відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та Куп’янському.
Деталі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбників. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 143 обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та у бік Одрадного.
На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.
На Сіверському напрямку противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок та Новомаркового.
На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.
На Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Ольгівського.
На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку бойових зіткнень на даний час не зафіксовано.
