Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 14108 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 26466 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 40923 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 43473 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 53312 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 51746 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 75821 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 83976 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 62804 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 57934 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 40918 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 32839 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 75820 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 83975 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 89446 перегляди
Українські прапори з'являються в Олексіївці на Сумщині під час відступу росіян - 225 ОШП

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У селі Олексіївка на Сумщині під час відступу російських військ з'являються українські прапори. Російські солдати, що залишилися, закопалися без води та їжі.

Українські прапори з'являються в Олексіївці на Сумщині під час відступу росіян - 225 ОШП

У селі Олексіївка на Сумщині під час відступу російських військ на території населеного пункту з’являються українські прапори. Про це пише УНН із посиланням на 225 окремий штурмовий полк.

Якби російські солдати в цьому населеному пункті могли прочитати, що вони - чергові "всех не припомнишь", вони побігли б, як морпіхи 810-ї бригади

- йдеться у повідомленні.

За даними військових, російські солдати, які залишилися у селі, закопалися по самі вуха без води та їжі.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначав, що на Сумському напрямку активність російських піхотних груп суттєво зменшилась.

Також окупантам не вдалося прорвати український кордон на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

Зеленський: росія буде уникати реальної дипломатії і закінчення війни, поки не відчуватиме дійсно сильних втрат16.09.25, 16:25 • 2532 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Харківська область
Державна прикордонна служба України
Чернігівська область