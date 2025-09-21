Українські прапори з'являються в Олексіївці на Сумщині під час відступу росіян - 225 ОШП
Київ • УНН
У селі Олексіївка на Сумщині під час відступу російських військ з'являються українські прапори. Російські солдати, що залишилися, закопалися без води та їжі.
У селі Олексіївка на Сумщині під час відступу російських військ на території населеного пункту з’являються українські прапори. Про це пише УНН із посиланням на 225 окремий штурмовий полк.
Якби російські солдати в цьому населеному пункті могли прочитати, що вони - чергові "всех не припомнишь", вони побігли б, як морпіхи 810-ї бригади
За даними військових, російські солдати, які залишилися у селі, закопалися по самі вуха без води та їжі.
Нагадаємо
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначав, що на Сумському напрямку активність російських піхотних груп суттєво зменшилась.
Також окупантам не вдалося прорвати український кордон на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.
Зеленський: росія буде уникати реальної дипломатії і закінчення війни, поки не відчуватиме дійсно сильних втрат16.09.25, 16:25 • 2532 перегляди