Демченко про ситуацію на Сумщині: активність рф суттєво зменшилась

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На Сумському напрямку активність російських піхотних груп суттєво зменшилася. Ворог застосовує малі штурмові групи лише на невеликій ділянці кордону, не використовуючи техніку.

Демченко про ситуацію на Сумщині: активність рф суттєво зменшилась

Наразі на Сумському напрямку активність російських піхотних груп суттєво менша на ніж це було до прикладу, коли росія намагалася створити ситуацію, щоб просунутися в глиб України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Демченко нагадав, що якщо говорити про всю протяжність кордону з росією в межах Сумської області, то це близько 550 км, й тільки на такому невеликому відтінку, це в межах Хотинської та Юнаківської громад ворог себе проявляє у напрямку української території.

Застосовує малі штурмові групи, малі піхотні групи. На цьому відтинку протягом всього часу, коли ворог намагається просунутися в глиб території України, техніку противник не застосовував. Зараз активність цих піхотних груп суттєво менша ніж це було до прикладу, коли росія намагалася створити ситуацію, щоб просунутися в глиб України

- розповів Демченко. 

Демченко зазначив, що росіяни раніше називали це  створенням буферної зони, але досягти якихось результатів весь цей час ворог не може.

Це заслуга кожного українського воїна із підрозділів ЗСУ, ДПСУ. Ворог щоденно має втрати й, окрім того, що зменшилась активність ворожих піхотних груп, ворог не досягнувши якогось результату навіть перекидає з цього напрямку свої сили на інші ділянки фронту. Неодноразово ЗСУ, Генеральний штаб зазначали, що на цьому відтинку також вдається звільняти територію витісняючи противника за межі нашої держави

- сказав Демченко.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна