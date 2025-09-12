Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський

Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана украънськими силами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки, передає УНН.

