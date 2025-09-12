$41.310.10
17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський

Київ • УНН

 96 перегляди

Українські сили повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості.

Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський

Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана украънськими силами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки, передає УНН.

Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами 

- повідомив Зеленський.

За його словами, тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.

Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі. Вдячний усім нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам - резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Зеленський
Україна
Суми