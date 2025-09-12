Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Київ • УНН
Українські сили повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості.
Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана украънськими силами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки, передає УНН.
Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами
За його словами, тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.
Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі. Вдячний усім нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам - резюмував Зеленський.
