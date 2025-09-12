Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 вересня, 19:17 • 12471 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 25966 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 36008 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 22834 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 20188 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 26085 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 15409 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16964 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14899 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14816 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.7м/с
57%
755мм
Популярнi новини
Російські дрони в Польщі: Люблінський трикутник закликає посилити ППО України та зміцнити східний фланг НАТО11 вересня, 18:52 • 3174 перегляди
На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ11 вересня, 20:02 • 9042 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються23:40 • 7042 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС01:20 • 6110 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня01:21 • 4722 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 36009 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 26085 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 39758 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 52999 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 113619 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 15076 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 39758 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 26545 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 34301 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 99397 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 64 перегляди

За минулу добу, 11 вересня, армія рф втратила щонайменше 890 військових та 40 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 становлять 1092780 осіб.

Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб

За минулу добу, 11 вересня армія рф втратила ще щонайменше 890 військових. Також українські захисники знищили 40 артилерійських систем та 1 танк ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1092780 (+890) осіб ліквідовано 
    • танків ‒ 11177 (+1) 
      • бойових броньованих машин ‒ 23 266 (+2) 
        • артилерійських систем ‒ 32 668 (+40) 
          • РСЗВ ‒ 1485 (+2) 
            • засоби ППО ‒ 1217 (0) 
              • літаків ‒ 422 (0) 
                • гелікоптерів ‒ 341 (0) 
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 58467 (+273) 
                    • крилаті ракети ‒ 3718 (0) 
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0) 
                        • підводні човни ‒ 1 (0) 
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61403 (+64) 
                            • спеціальна техніка ‒ 3964 (0) 

                              Дані уточнюються.

                              Польща та Україна разом розвиватимуть антидронові системи та ППО - Туск12.09.25, 02:22 • 2324 перегляди

                              Вероніка Марченко

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України