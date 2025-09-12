Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу, 11 вересня, армія рф втратила щонайменше 890 військових та 40 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 становлять 1092780 осіб.
За минулу добу, 11 вересня армія рф втратила ще щонайменше 890 військових. Також українські захисники знищили 40 артилерійських систем та 1 танк ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1092780 (+890) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11177 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23 266 (+2)
- артилерійських систем ‒ 32 668 (+40)
- РСЗВ ‒ 1485 (+2)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 58467 (+273)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61403 (+64)
- спеціальна техніка ‒ 3964 (0)
Дані уточнюються.
Польща та Україна разом розвиватимуть антидронові системи та ППО - Туск12.09.25, 02:22 • 2324 перегляди