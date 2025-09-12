Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб

За минулу добу, 11 вересня армія рф втратила ще щонайменше 890 військових. Також українські захисники знищили 40 артилерійських систем та 1 танк ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1092780 (+890) осіб ліквідовано

танків ‒ 11177 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23 266 (+2)

артилерійських систем ‒ 32 668 (+40)

РСЗВ ‒ 1485 (+2)

засоби ППО ‒ 1217 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 58467 (+273)

крилаті ракети ‒ 3718 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61403 (+64)

спеціальна техніка ‒ 3964 (0)

Дані уточнюються.

