Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб
Киев • УНН
За прошедшие сутки, 11 сентября, армия рф потеряла еще по меньшей мере 890 военных. Также украинские защитники уничтожили 40 артиллерийских систем и 1 танк врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1092780 (+890) человек ликвидировано
- танков ‒ 11177 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23 266 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 32 668 (+40)
- РСЗО ‒ 1485 (+2)
- средства ПВО ‒ 1217 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 58467 (+273)
- крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61403 (+64)
- специальная техника ‒ 3964 (0)
Данные уточняются.
