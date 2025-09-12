Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки, 11 сентября, армия рф потеряла еще по меньшей мере 890 военных. Также украинские защитники уничтожили 40 артиллерийских систем и 1 танк врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1092780 (+890) человек ликвидировано

танков ‒ 11177 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23 266 (+2)

артиллерийских систем ‒ 32 668 (+40)

РСЗО ‒ 1485 (+2)

средства ПВО ‒ 1217 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 58467 (+273)

крылатые ракеты ‒ 3718 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61403 (+64)

специальная техника ‒ 3964 (0)

Данные уточняются.

Польша и Украина будут совместно развивать антидроновые системы и ПВО - Туск