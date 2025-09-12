Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 сентября, 19:17 • 12420 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 25844 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 35895 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 22768 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 20138 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 26028 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 15392 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16957 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14893 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14812 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Популярные новости
Российские дроны в Польше: Люблинский треугольник призывает усилить ПВО Украины и укрепить восточный фланг НАТО11 сентября, 18:52 • 3174 просмотра
На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ11 сентября, 20:02 • 9042 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются23:40 • 7042 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 6110 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа01:21 • 4726 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 35911 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 26039 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 39715 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 52972 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 113588 просмотра
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 15057 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 39704 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 26528 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 34283 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 99377 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб

Киев • УНН

 • 26 просмотра

За минувшие сутки, 11 сентября, армия рф потеряла по меньшей мере 890 военных и 40 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.25 составляют 1092780 человек.

Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки, 11 сентября, армия рф потеряла еще по меньшей мере 890 военных. Также украинские защитники уничтожили 40 артиллерийских систем и 1 танк врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1092780 (+890) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11177 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23 266 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 32 668 (+40)
          • РСЗО ‒ 1485 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1217 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 58467 (+273)
                    • крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61403 (+64)
                            • специальная техника ‒ 3964 (0)

                              Данные уточняются.

                              Польша и Украина будут совместно развивать антидроновые системы и ПВО - Туск12.09.25, 02:22 • 2300 просмотров

                              Вероника Марченко

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины