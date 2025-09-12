$41.310.10
17:47 • 206 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 826 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
14:30 • 12826 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 19242 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 26605 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 24805 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 22135 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 31567 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 19846 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 17386 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Украинские силы полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы. Российская группировка на Сумском направлении утратила наступательные возможности.

Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский

По состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки, передает УНН.

Есть результаты в Сумской области: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами 

- сообщил Зеленский.

По его словам, продолжаются бои в приграничье Сумской области, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь.

Продолжаем также активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожской областях. Благодарен всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам 

- резюмировал Зеленский.

Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12.09.25, 07:42 • 34826 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Зеленский
Украина
Сумы