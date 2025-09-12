Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский

По состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки, передает УНН.

Есть результаты в Сумской области: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами - сообщил Зеленский.

По его словам, продолжаются бои в приграничье Сумской области, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь.

Продолжаем также активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожской областях. Благодарен всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам - резюмировал Зеленский.

