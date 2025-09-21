Демченко о ситуации в Сумской области: активность рф существенно уменьшилась

Сейчас на Сумском направлении активность российских пехотных групп существенно меньше, чем это было, например, когда россия пыталась создать ситуацию, чтобы продвинуться вглубь Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Демченко напомнил, что если говорить о всей протяженности границы с россией в пределах Сумской области, то это около 550 км, и только на таком небольшом отрезке, это в пределах Хотинской и Юнаковской общин враг проявляет себя в направлении украинской территории.

Применяет малые штурмовые группы, малые пехотные группы. На этом отрезке в течение всего времени, когда враг пытается продвинуться вглубь территории Украины, технику противник не применял. Сейчас активность этих пехотных групп существенно меньше, чем это было, например, когда россия пыталась создать ситуацию, чтобы продвинуться вглубь Украины - рассказал Демченко.

Демченко отметил, что россияне ранее называли это созданием буферной зоны, но достичь каких-либо результатов все это время враг не может.

Это заслуга каждого украинского воина из подразделений ВСУ, ГПСУ. Враг ежедневно несет потери и, кроме того, что уменьшилась активность вражеских пехотных групп, враг, не достигнув какого-либо результата, даже перебрасывает с этого направления свои силы на другие участки фронта. Неоднократно ВСУ, Генеральный штаб отмечали, что на этом отрезке также удается освобождать территорию, вытесняя противника за пределы нашего государства - сказал Демченко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами.