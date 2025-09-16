$41.230.05
12:18 • 6036 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники
10:17 • 16050 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 28616 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 17790 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 29089 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 29568 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15280 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 34543 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
16 вересня, 06:54 • 23359 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 60502 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Головна
Зеленський: росія буде уникати реальної дипломатії і закінчення війни, поки не відчуватиме дійсно сильних втрат

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Президент Зеленський заявив, що посія продовжує завдавати ударів по українських містах, включаючи Запоріжжя, Київщину, Харків, Сумщину, Донеччину та Херсон. Він наголосив, що єдина причина, чому росія може собі це дозволяти, полягає в тому, що вона не відчуває достатньо сильних втрат.

Зеленський: росія буде уникати реальної дипломатії і закінчення війни, поки не відчуватиме дійсно сильних втрат

рф буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни, поки не відчуватиме дійсно сильних втрат, у тому числі економічних, заявив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на продовження російських ударів по Україні і наголосивши на необхідності сильних санкцій та тарифів на російську торгівлю, пише УНН.

Деталі

"Типова доба для росії, яка, на жаль, уникає дійсно сильного тиску світу у відповідь на затягування війни", - написав Зеленський.

Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України16.09.25, 13:48 • 13772 перегляди

Президент вказав: "Ніч – серія жорстоких ударів реактивною артилерією та авіабомбами по Запоріжжю. По звичайних будинках і міській інфраструктурі. Кількість поранених, на жаль, протягом дня збільшилась. Є загиблі. Ранок – повторний удар російськими дронами по цивільному логістичному центру в Київській області. Жодного військового сенсу. Цілеспрямований російський удар по українському підприємництву".

"День – удар по центру Харкова, по будівлях університету. Національний фармацевтичний університет для росії – просто мішень. Тривають і постійні удари російськими керованими авіабомбами по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини. Б’ють FPV-дронами в Запорізькій області. Постійні артобстріли Херсона", - зазначив Глава держави.

Єдина причина, чому росія може собі все це дозволяти, - їй не боляче. Поки росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "сімки" та "двадцятки" не дарували росії час – час на війну. Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен

- наголосив Зеленський.

Трамп має достатньо сили, щоб змусити путіна боятися його - Зеленський16.09.25, 09:26 • 3190 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Донецька область
Сумська область
Київська область
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Херсон
Харків