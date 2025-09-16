Зеленський: росія буде уникати реальної дипломатії і закінчення війни, поки не відчуватиме дійсно сильних втрат

рф буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни, поки не відчуватиме дійсно сильних втрат, у тому числі економічних, заявив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на продовження російських ударів по Україні і наголосивши на необхідності сильних санкцій та тарифів на російську торгівлю, пише УНН.

"Типова доба для росії, яка, на жаль, уникає дійсно сильного тиску світу у відповідь на затягування війни", - написав Зеленський.

Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України

Президент вказав: "Ніч – серія жорстоких ударів реактивною артилерією та авіабомбами по Запоріжжю. По звичайних будинках і міській інфраструктурі. Кількість поранених, на жаль, протягом дня збільшилась. Є загиблі. Ранок – повторний удар російськими дронами по цивільному логістичному центру в Київській області. Жодного військового сенсу. Цілеспрямований російський удар по українському підприємництву".

"День – удар по центру Харкова, по будівлях університету. Національний фармацевтичний університет для росії – просто мішень. Тривають і постійні удари російськими керованими авіабомбами по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини. Б’ють FPV-дронами в Запорізькій області. Постійні артобстріли Херсона", - зазначив Глава держави.

Єдина причина, чому росія може собі все це дозволяти, - їй не боляче. Поки росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "сімки" та "двадцятки" не дарували росії час – час на війну. Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен