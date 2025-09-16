$41.230.05
12:18 • 5998 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 16028 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 28582 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 17774 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 29061 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 29550 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15277 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 34527 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23359 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 60489 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Зеленский: россия будет избегать реальной дипломатии и окончания войны, пока не почувствует действительно сильных потерь

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия продолжает наносить удары по украинским городам, включая Запорожье, Киевскую область, Харьков, Сумскую область, Донецкую область и Херсон. Он подчеркнул, что единственная причина, по которой россия может себе это позволять, заключается в том, что она не чувствует достаточно сильных потерь.

Зеленский: россия будет избегать реальной дипломатии и окончания войны, пока не почувствует действительно сильных потерь

рф будет избегать реальной дипломатии и окончания войны, пока не будет ощущать действительно сильных потерь, в том числе экономических, заявил Президент Владимир Зеленский, реагируя на продолжение российских ударов по Украине и подчеркнув необходимость сильных санкций и тарифов на российскую торговлю, пишет УНН.

Детали

"Типичные сутки для россии, которая, к сожалению, избегает действительно сильного давления мира в ответ на затягивание войны", - написал Зеленский.

Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16.09.25, 13:48 • 13753 просмотра

Президент указал: "Ночь – серия жестоких ударов реактивной артиллерией и авиабомбами по Запорожью. По обычным домам и городской инфраструктуре. Количество раненых, к сожалению, в течение дня увеличилось. Есть погибшие. Утро – повторный удар российскими дронами по гражданскому логистическому центру в Киевской области. Никакого военного смысла. Целенаправленный российский удар по украинскому предпринимательству".

"День – удар по центру Харькова, по зданиям университета. Национальный фармацевтический университет для россии – просто мишень. Продолжаются и постоянные удары российскими управляемыми авиабомбами по громадам Сумщины, Харьковщины, Донетчины. Бьют FPV-дронами в Запорожской области. Постоянные артобстрелы Херсона", - отметил Глава государства.

Единственная причина, почему россия может себе все это позволять, - ей не больно. Пока россия не будет ощущать своих действительно сильных потерь, и прежде всего потерь экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны. Важно, чтобы мир реагировал на каждый удар. Важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны "семерки" и "двадцатки" не дарили россии время – время на войну. Сильные санкции нужны. Сильные тарифы на российскую торговлю нужны. Сильная защита жизни нужна

- подчеркнул Зеленский.

Трамп обладает достаточной силой, чтобы заставить путина бояться его - Зеленский16.09.25, 09:26 • 3190 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Запорожье
Херсон
Харьков