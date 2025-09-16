Зеленский: россия будет избегать реальной дипломатии и окончания войны, пока не почувствует действительно сильных потерь

Президент Зеленский заявил, что россия продолжает наносить удары по украинским городам, включая Запорожье, Киевскую область, Харьков, Сумскую область, Донецкую область и Херсон. Он подчеркнул, что единственная причина, по которой россия может себе это позволять, заключается в том, что она не чувствует достаточно сильных потерь.