Зеленский: россия будет избегать реальной дипломатии и окончания войны, пока не почувствует действительно сильных потерь
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россия продолжает наносить удары по украинским городам, включая Запорожье, Киевскую область, Харьков, Сумскую область, Донецкую область и Херсон. Он подчеркнул, что единственная причина, по которой россия может себе это позволять, заключается в том, что она не чувствует достаточно сильных потерь.
рф будет избегать реальной дипломатии и окончания войны, пока не будет ощущать действительно сильных потерь, в том числе экономических, заявил Президент Владимир Зеленский, реагируя на продолжение российских ударов по Украине и подчеркнув необходимость сильных санкций и тарифов на российскую торговлю, пишет УНН.
Детали
"Типичные сутки для россии, которая, к сожалению, избегает действительно сильного давления мира в ответ на затягивание войны", - написал Зеленский.
Президент указал: "Ночь – серия жестоких ударов реактивной артиллерией и авиабомбами по Запорожью. По обычным домам и городской инфраструктуре. Количество раненых, к сожалению, в течение дня увеличилось. Есть погибшие. Утро – повторный удар российскими дронами по гражданскому логистическому центру в Киевской области. Никакого военного смысла. Целенаправленный российский удар по украинскому предпринимательству".
"День – удар по центру Харькова, по зданиям университета. Национальный фармацевтический университет для россии – просто мишень. Продолжаются и постоянные удары российскими управляемыми авиабомбами по громадам Сумщины, Харьковщины, Донетчины. Бьют FPV-дронами в Запорожской области. Постоянные артобстрелы Херсона", - отметил Глава государства.
Единственная причина, почему россия может себе все это позволять, - ей не больно. Пока россия не будет ощущать своих действительно сильных потерь, и прежде всего потерь экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны. Важно, чтобы мир реагировал на каждый удар. Важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны "семерки" и "двадцатки" не дарили россии время – время на войну. Сильные санкции нужны. Сильные тарифы на российскую торговлю нужны. Сильная защита жизни нужна
