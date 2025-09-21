$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 14569 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 27108 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 41660 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 43872 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 51984 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 76029 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 84160 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62879 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57993 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50924 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Украинские флаги появляются в Алексеевке на Сумщине во время отступления россиян - 225 ОШП

Киев • УНН

 • 634 просмотра

В селе Алексеевка на Сумщине во время отступления российских войск появляются украинские флаги. Оставшиеся российские солдаты закопались без воды и еды.

Украинские флаги появляются в Алексеевке на Сумщине во время отступления россиян - 225 ОШП

В селе Алексеевка Сумской области во время отступления российских войск на территории населенного пункта появляются украинские флаги. Об этом пишет УНН со ссылкой на 225 отдельный штурмовой полк.

Если бы российские солдаты в этом населенном пункте могли прочитать, что они - очередные "всех не припомнишь", они побежали бы, как морпехи 810-й бригады

- говорится в сообщении.

По данным военных, российские солдаты, оставшиеся в селе, закопались по самые уши без воды и еды.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отмечал, что на Сумском направлении активность российских пехотных групп существенно уменьшилась.

Также оккупантам не удалось прорвать украинскую границу на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.

Зеленский: россия будет избегать реальной дипломатии и окончания войны, пока не почувствует действительно сильных потерь16.09.25, 16:25 • 2532 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область