Украинские флаги появляются в Алексеевке на Сумщине во время отступления россиян - 225 ОШП

В селе Алексеевка Сумской области во время отступления российских войск на территории населенного пункта появляются украинские флаги. Об этом пишет УНН со ссылкой на 225 отдельный штурмовой полк.

Если бы российские солдаты в этом населенном пункте могли прочитать, что они - очередные "всех не припомнишь", они побежали бы, как морпехи 810-й бригады - говорится в сообщении.

По данным военных, российские солдаты, оставшиеся в селе, закопались по самые уши без воды и еды.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отмечал, что на Сумском направлении активность российских пехотных групп существенно уменьшилась.

Также оккупантам не удалось прорвать украинскую границу на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.

