За сутки произошло 123 боевых столкновения на фронте - Генштаб

Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 15197 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 27883 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 42623 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 44438 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 52302 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 76338 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 84404 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62990 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58070 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50974 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 42616 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 33367 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 76333 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 84399 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 90253 просмотра
УНН Lite
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 90253 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 40939 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 40898 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 42585 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 42585 просмотра
За сутки произошло 123 боевых столкновения на фронте - Генштаб

Киев • УНН

 • 46 просмотра

С начала суток произошло 123 боевых столкновения, противник нанес 46 авиационных ударов и использовал 2480 дронов-камикадзе. Украинские защитники отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском и Купянском.

За сутки произошло 123 боевых столкновения на фронте - Генштаб

С начала суток произошло 123 боевых столкновения. Противник нанес 46 авиационных ударов, сбросив 85 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 2480 дронов-камикадзе и совершил 3636 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватчиков. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 143 обстрела, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали десять атак врага вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское и Новоселовка. 

На Северском направлении противник пытается наступать в районе Серебрянки, сейчас идет бой.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Ступочек и Новомарково.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

На Покровском направлении враг совершил 34 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверово, Удачное, Котлино и Дачное. 

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 13 атак в районах населенных пунктов Филиа, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сентябрьское, Камышеваха, Вороне, Новониколаевка и Запорожское. 

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Ольговского.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении боевых столкновений на данный момент не зафиксировано.

Украинские флаги появляются в Алексеевке на Сумщине во время отступления россиян - 225 ОШП21.09.25, 23:15 • 1100 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Малая Токмачка
Гуляйполе
Северск
Торецк
Краматорск
Купянск