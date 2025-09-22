За сутки произошло 123 боевых столкновения на фронте - Генштаб

С начала суток произошло 123 боевых столкновения. Противник нанес 46 авиационных ударов, сбросив 85 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 2480 дронов-камикадзе и совершил 3636 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватчиков. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 143 обстрела, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали десять атак врага вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское и Новоселовка.

На Северском направлении противник пытается наступать в районе Серебрянки, сейчас идет бой.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Ступочек и Новомарково.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

На Покровском направлении враг совершил 34 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверово, Удачное, Котлино и Дачное.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 13 атак в районах населенных пунктов Филиа, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сентябрьское, Камышеваха, Вороне, Новониколаевка и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Ольговского.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении боевых столкновений на данный момент не зафиксировано.

