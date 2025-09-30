$41.320.16
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
16:26 • 16119 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 32794 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 31043 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 41491 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 66972 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 33298 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27289 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 24024 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21712 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 137 бойових зіткнень, ворог застосував 1552 дрони-камікадзе

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

За добу відбулося 137 бойових зіткнень, російські війська завдали 31 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб. На Покровському напрямку знешкоджено 138 окупантів та знищено п'ять одиниць автомобільної техніки.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 137 бойових зіткнень, ворог застосував 1552 дрони-камікадзе

Загалом від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень. Окупанти залучили 1552 дрони-камікадзе та здійснили 2733 обстріли, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські війська завдали 31 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1552 дрони-камікадзе та здійснили 2733 обстріли позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів, наразі точиться бій. Крім того, ворог завдав десяти авіаударів, скинувши 19 керованих авіабомб, а також здійснив 117 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких дев’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного. Українські захисники зупинили три ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого, один бій досі триває.

Шість штурмових дій відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три атаки окупантів у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Наші воїни зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 82 – безповоротно. Також українські воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 15 БпЛА; також уражено два автомобілі та п’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка, три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять марних спроб наблизитись до наших позицій.

Армія рф зазнала значних втрат: 970 військових, 27 артсистем та 4 танки знищено за добу - Генштаб30.09.25, 07:36 • 3372 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мала Токмачка
Торецьк
Україна
Куп'янськ