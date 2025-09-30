Генштаб о ситуации на фронте: произошло 137 боевых столкновений, враг применил 1552 дрона-камикадзе
Киев • УНН
За сутки произошло 137 боевых столкновений, российские войска нанесли 31 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб. На Покровском направлении обезврежено 138 оккупантов и уничтожено пять единиц автомобильной техники.
Всего с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Оккупанты задействовали 1552 дрона-камикадзе и совершили 2733 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Сегодня российские войска нанесли 31 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 1552 дрона-камикадзе и совершили 2733 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов, сейчас идет бой. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 19 управляемых авиабомб, а также совершил 117 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых девять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Каменки.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного. Украинские защитники остановили три вражеские атаки, еще два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево, один бой до сих пор продолжается.
Шесть штурмовых действий отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили три атаки оккупантов в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.
На Торецком направлении россияне 13 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки. Наши воины остановили все вражеские атаки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и Филии. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 оккупантов, из них 82 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 15 БпЛА; также поражены два автомобиля и пять укрытий для личного состава оккупантов.
На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороне, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригоровка, три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Полтавки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг совершил пять безуспешных попыток приблизиться к нашим позициям.
