17:35 • 9358 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
16:26 • 15614 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 32308 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 30784 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 41282 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 66717 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33234 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27273 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24005 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21700 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Погода
+8°
3.8м/с
52%
758мм
УНН Lite
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 137 боевых столкновений, враг применил 1552 дрона-камикадзе

Киев • УНН

 • 898 просмотра

За сутки произошло 137 боевых столкновений, российские войска нанесли 31 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб. На Покровском направлении обезврежено 138 оккупантов и уничтожено пять единиц автомобильной техники.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 137 боевых столкновений, враг применил 1552 дрона-камикадзе

Всего с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Оккупанты задействовали 1552 дрона-камикадзе и совершили 2733 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли 31 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 1552 дрона-камикадзе и совершили 2733 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов, сейчас идет бой. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 19 управляемых авиабомб, а также совершил 117 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного. Украинские защитники остановили три вражеские атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево, один бой до сих пор продолжается.

Шесть штурмовых действий отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три атаки оккупантов в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении россияне 13 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки. Наши воины остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и Филии. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 оккупантов, из них 82 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 15 БпЛА; также поражены два автомобиля и пять укрытий для личного состава оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороне, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригоровка, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил пять безуспешных попыток приблизиться к нашим позициям.

Армия рф понесла значительные потери: 970 военных, 27 артсистем и 4 танка уничтожены за сутки - Генштаб30.09.25, 07:36 • 3366 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Малая Токмачка
Торецк
Украина
Купянск