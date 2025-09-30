Армия рф понесла значительные потери: 970 военных, 27 артсистем и 4 танка уничтожены за сутки - Генштаб
Киев • УНН
В течение 29 сентября армия РФ потеряла 970 военных, 27 артиллерийских систем и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.25 составили около 1110560 человек личного состава.
В течение суток 29 сентября армия рф потеряла по меньшей мере 970 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 27 артиллерийских систем и 4 танка врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1110560 (+970) человек;
- танков – 11222 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23291 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 33311 (+27) ед;
- РСЗО – 1505 (+1) ед;
- средства ПВО – 1224 (0) ед;
- самолетов – 427 (0) ед;
- вертолетов – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65303 (+301)
- крылатые ракеты – 3790 (0);
- корабли / катера – 28 (0);
- подводные лодки – 1 (0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63241 (+90);
- специальная техника – 3979 (0).
Данные уточняются.
