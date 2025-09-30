Армия рф понесла значительные потери: 970 военных, 27 артсистем и 4 танка уничтожены за сутки - Генштаб

В течение суток 29 сентября армия рф потеряла по меньшей мере 970 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 27 артиллерийских систем и 4 танка врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1110560 (+970) человек;

танков – 11222 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23291 (+1) ед;

артиллерийских систем – 33311 (+27) ед;

РСЗО – 1505 (+1) ед;

средства ПВО – 1224 (0) ед;

самолетов – 427 (0) ед;

вертолетов – 346 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65303 (+301)

крылатые ракеты – 3790 (0);

корабли / катера – 28 (0);

подводные лодки – 1 (0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63241 (+90);

специальная техника – 3979 (0).

Данные уточняются.

