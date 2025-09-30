$41.480.01
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
04:06 • 8974 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 42808 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 83891 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 51981 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 51270 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 54321 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30221 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 25648 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 17665 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Армія рф зазнала значних втрат: 970 військових, 27 артсистем та 4 танки знищено за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 1632 перегляди

Протягом 29 вересня армія рф втратила 970 військових, 27 артилерійських систем та 4 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 склали близько 1110560 осіб особового складу.

Армія рф зазнала значних втрат: 970 військових, 27 артсистем та 4 танки знищено за добу - Генштаб

Протягом доби 29 вересня армія рф втратила щонайменше 970 військових. Також українські захисники знищили 27 артилерійських систем і 4 танки ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1110560 (+970) осіб;   
    • танків – 11222 (+4) од;   
      • бойових броньованих машин – 23291 (+1) од;   
        • артилерійських систем – 33311 (+27) од;   
          • РСЗВ – 1505 (+1) од;   
            • засоби ППО – 1224 (0) од;   
              • літаків – 427 (0) од;   
                • гелікоптерів – 346 (+1);   
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)   
                    • крилаті ракети – 3790 (0);   
                      • кораблі / катери – 28 (0);   
                        • підводні човни – 1 (0);   
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90);   
                            • спеціальна техніка – 3979 (0).   

                              Дані уточнюються.

                              На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА30.09.25, 07:27 • 5638 переглядiв

                              Вероніка Марченко

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України