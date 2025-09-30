Армія рф зазнала значних втрат: 970 військових, 27 артсистем та 4 танки знищено за добу - Генштаб
Київ • УНН
Протягом 29 вересня армія рф втратила 970 військових, 27 артилерійських систем та 4 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 склали близько 1110560 осіб особового складу.
Протягом доби 29 вересня армія рф втратила щонайменше 970 військових. Також українські захисники знищили 27 артилерійських систем і 4 танки ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1110560 (+970) осіб;
- танків – 11222 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23291 (+1) од;
- артилерійських систем – 33311 (+27) од;
- РСЗВ – 1505 (+1) од;
- засоби ППО – 1224 (0) од;
- літаків – 427 (0) од;
- гелікоптерів – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)
- крилаті ракети – 3790 (0);
- кораблі / катери – 28 (0);
- підводні човни – 1 (0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90);
- спеціальна техніка – 3979 (0).
Дані уточнюються.
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА30.09.25, 07:27 • 5638 переглядiв