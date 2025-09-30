Армія рф зазнала значних втрат: 970 військових, 27 артсистем та 4 танки знищено за добу - Генштаб

Протягом доби 29 вересня армія рф втратила щонайменше 970 військових. Також українські захисники знищили 27 артилерійських систем і 4 танки ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1110560 (+970) осіб;

танків – 11222 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23291 (+1) од;

артилерійських систем – 33311 (+27) од;

РСЗВ – 1505 (+1) од;

засоби ППО – 1224 (0) од;

літаків – 427 (0) од;

гелікоптерів – 346 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)

крилаті ракети – 3790 (0);

кораблі / катери – 28 (0);

підводні човни – 1 (0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90);

спеціальна техніка – 3979 (0).

Дані уточнюються.

