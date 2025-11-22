$42.150.06
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
19:13 • 13462 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 19037 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 21819 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 21118 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 26185 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 16832 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17699 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16906 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 36304 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
військові рф намагалися прорватись у Новоданилівку та Малу Токмачку на Запоріжжі - DeepState

Київ • УНН

 • 572 перегляди

російська армія здійснила незначні атаки на Запоріжжі, намагаючись прорвати оборону в Новоданилівці та Малій Токмачці. Українські війська зупинили їх, контролюючи ситуацію та фіксуючи слабкі спроби ворога прощупати оборону.

військові рф намагалися прорватись у Новоданилівку та Малу Токмачку на Запоріжжі - DeepState

У п'ятницю, 21 листопада, армія рф здійснила кілька незначних атак на Запоріжжі, намагаючись прорвати оборону в Новоданилівці та Малій Токмачці, проте українські війська зупинили їх і продовжують контролювати ситуацію, фіксуючи слабкі спроби ворога прощупати оборону. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.

Танк та БТР здійснив спробу прориву на Новоданилівку. В якому БТР зміг доїхати до населеного пункту, висадити десант, але при поверненні його догнали наші пілоти дронів на північ від Роботиного. Доля тих піхотинців, які "залетіли" в глибину нашої оборони очевидна 

- йдеться у повідомленні.

За даними DeepState, також ворог на двох ББМ та танку намагався прорватися в Малу Токмачку з Новопокровки, але їх зустріли вогнем українські бійці. 

"Прощупування ворога нашої оборони продовжується. Наразі противник застосовує доволі малу кількість ресурсів і якщо кацапам вдасться досягнути в цих спробах успіху, то це буде символізувати виключно про проблеми в обороні СОУ, як це зараз відбувається в районі Гуляйполя", - пишуть аналітики проєкту.

Зазначається, що більший ресурс противник поки не вводить, хоча минула спроба штурму була масованіша.

21 листопада аналітики DeepState повідомили, що російські війська просуваються в центральну частину Покровська, облаштовуючи позиції та переходячи до повноцінної битви за місто. ЗСУ полюють в районі залізниці, проте фіксації груп піхоти вказують на загрозу для залізничного полотна.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Покровськ
Запорізька область
Мала Токмачка
Гуляйполе