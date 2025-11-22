військові рф намагалися прорватись у Новоданилівку та Малу Токмачку на Запоріжжі - DeepState
Київ • УНН
російська армія здійснила незначні атаки на Запоріжжі, намагаючись прорвати оборону в Новоданилівці та Малій Токмачці. Українські війська зупинили їх, контролюючи ситуацію та фіксуючи слабкі спроби ворога прощупати оборону.
У п'ятницю, 21 листопада, армія рф здійснила кілька незначних атак на Запоріжжі, намагаючись прорвати оборону в Новоданилівці та Малій Токмачці, проте українські війська зупинили їх і продовжують контролювати ситуацію, фіксуючи слабкі спроби ворога прощупати оборону. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.
Танк та БТР здійснив спробу прориву на Новоданилівку. В якому БТР зміг доїхати до населеного пункту, висадити десант, але при поверненні його догнали наші пілоти дронів на північ від Роботиного. Доля тих піхотинців, які "залетіли" в глибину нашої оборони очевидна
За даними DeepState, також ворог на двох ББМ та танку намагався прорватися в Малу Токмачку з Новопокровки, але їх зустріли вогнем українські бійці.
"Прощупування ворога нашої оборони продовжується. Наразі противник застосовує доволі малу кількість ресурсів і якщо кацапам вдасться досягнути в цих спробах успіху, то це буде символізувати виключно про проблеми в обороні СОУ, як це зараз відбувається в районі Гуляйполя", - пишуть аналітики проєкту.
Зазначається, що більший ресурс противник поки не вводить, хоча минула спроба штурму була масованіша.
Нагадаємо
21 листопада аналітики DeepState повідомили, що російські війська просуваються в центральну частину Покровська, облаштовуючи позиції та переходячи до повноцінної битви за місто. ЗСУ полюють в районі залізниці, проте фіксації груп піхоти вказують на загрозу для залізничного полотна.
