На Сумщині активізувалися "дрони-ждуни": атакуюють цивільне населення, транспортну інфраструктуру
Київ • УНН
Очільник Сумської ОВА Григоров заявив, що у регіоні посилились випадки, коли рф використовує проти цивільного населення так звані "дрони-ждуни".
На Сумщині відмічено активізацію "дронів-ждунів", які атакують насамперед цивільне населення, транспортну інфраструктуру. Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
Ми відмітили активізацію так званих "дронів-ждунів" ворога. Ударні апарати насамперед націлені на цивільне населення, на транспортну інфраструктуру, на наші автошляхи. Вони завдають ударів по комунальній техніці, по цивільному транспорту
Він закликав мешканців прикордоння не відкладати евакуацію.
Нагадаємо
