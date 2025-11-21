$42.150.06
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45 • 15048 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 18437 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 18316 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
16:05 • 23237 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 16027 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17333 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16701 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 34681 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20610 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
На Сумщині активізувалися "дрони-ждуни": атакуюють цивільне населення, транспортну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Очільник Сумської ОВА Григоров заявив, що у регіоні посилились випадки, коли рф використовує проти цивільного населення так звані "дрони-ждуни".

На Сумщині активізувалися "дрони-ждуни": атакуюють цивільне населення, транспортну інфраструктуру

На Сумщині відмічено активізацію "дронів-ждунів", які атакують насамперед цивільне населення, транспортну інфраструктуру. Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Ми відмітили активізацію так званих "дронів-ждунів" ворога. Ударні апарати насамперед націлені на цивільне населення, на транспортну інфраструктуру, на наші автошляхи. Вони завдають ударів по комунальній техніці, по цивільному транспорту

- сказав Григоров.

Він закликав мешканців прикордоння не відкладати евакуацію.

Нагадаємо

У ніч проти 21 листопада росіяни атакували Одесу. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини, трьох із них з опіками та вибуховими травмами доставили до лікарень. Також пошкоджено житловий будинок та підприємство.

Павло Башинський

