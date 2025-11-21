На Сумщине активизировались «дроны-ждуны»: атакуют гражданское население, транспортную инфраструктуру
Киев • УНН
Глава Сумской ОВА Григоров заявил, что в регионе участились случаи, когда РФ использует против гражданского населения так называемые «дроны-ждуны».
В Сумской области отмечена активизация "дронов-ждунов", которые атакуют прежде всего гражданское население, транспортную инфраструктуру. Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.
Детали
"Мы отметили активизацию так называемых "дронов-ждунов" врага. Ударные аппараты прежде всего нацелены на гражданское население, на транспортную инфраструктуру, на наши автодороги. Они наносят удары по коммунальной технике, по гражданскому транспорту", - сказал Григоров.
Он призвал жителей приграничья не откладывать эвакуацию.
