21:58
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
19:13
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 16:05
Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль росіян: ворог закріплюється та облаштовує позиції

Київ • УНН

 1742 перегляди

російські війська просуваються в центральну частину Покровська, облаштовуючи позиції та переходячи до повноцінної битви за місто. ЗСУ полюють в районі залізниці, проте фіксації груп піхоти вказують на загрозу для залізничного полотна.

Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль росіян: ворог закріплюється та облаштовує позиції

російські війська продовжують просування в центральну частину Покровська (Донецька область), поступово закріплюючись на позиціях. Вони переходять у стадію повноцінної битви за місто. Про це у п'ятницю, 21 листопада повідомив моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.

З південної, ворог переходить на центральну частину міста, яка поступово переходить під контроль противника, де кацапи облаштовують позиції, закріплюються та переходять в стадію повноцінної битви за населений пункт

- йдеться у дописі.

Аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противнику також взяти там місцевість під контроль, однак велика кількість фіксацій вже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона в скорому часі досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська.

Збільшується фіксація груп піхоти в районі населеного пункту Рівне, який був частиною важливого логістичного ланцюга до Мирнограду. Противник влаштовує засідки, облаштовує різні інженерні перешкоди та унеможливлює нормальне пересування, що вже давно перетворилося на лотерею. Чим більше поглинання ворогом Покровська ставить під критичну загрозу утримання Мирнограду та подальших маневрів, якщо вони стануть необхідними

- пише DeepState.

Зазначається, що угрупування Сил Оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону, відчуваючи постійний тиск зі сходу, півдня та півночі.

"Відмічаються часті фіксації на південних околицях міста, але явних закріплень противник там поки немає. Битва за Покровськ та Мирноград триває", - додали аналітики проєкту.

Нагадаємо

Сили оборони Півдня України спростували інформацію про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та наявність загороджувальних загонів. Заявили, що ситуація складна, але зв'язок підтримується, логістика налагоджена, проводиться евакуація поранених та надається підсилення.

21 листопада на фронті відбулося понад 230 бойових зіткнень: найзапекліші бої біля Покровська – Генштаб
21.11.25, 21:24

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Мирноград
Збройні сили України
Рівне