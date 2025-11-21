Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль росіян: ворог закріплюється та облаштовує позиції
Київ • УНН
російські війська просуваються в центральну частину Покровська, облаштовуючи позиції та переходячи до повноцінної битви за місто. ЗСУ полюють в районі залізниці, проте фіксації груп піхоти вказують на загрозу для залізничного полотна.
російські війська продовжують просування в центральну частину Покровська (Донецька область), поступово закріплюючись на позиціях. Вони переходять у стадію повноцінної битви за місто. Про це у п'ятницю, 21 листопада повідомив моніторинговий проєкт DeepState, передає УНН.
З південної, ворог переходить на центральну частину міста, яка поступово переходить під контроль противника, де кацапи облаштовують позиції, закріплюються та переходять в стадію повноцінної битви за населений пункт
Аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противнику також взяти там місцевість під контроль, однак велика кількість фіксацій вже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона в скорому часі досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська.
Збільшується фіксація груп піхоти в районі населеного пункту Рівне, який був частиною важливого логістичного ланцюга до Мирнограду. Противник влаштовує засідки, облаштовує різні інженерні перешкоди та унеможливлює нормальне пересування, що вже давно перетворилося на лотерею. Чим більше поглинання ворогом Покровська ставить під критичну загрозу утримання Мирнограду та подальших маневрів, якщо вони стануть необхідними
Зазначається, що угрупування Сил Оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону, відчуваючи постійний тиск зі сходу, півдня та півночі.
"Відмічаються часті фіксації на південних околицях міста, але явних закріплень противник там поки немає. Битва за Покровськ та Мирноград триває", - додали аналітики проєкту.
Нагадаємо
Сили оборони Півдня України спростували інформацію про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та наявність загороджувальних загонів. Заявили, що ситуація складна, але зв'язок підтримується, логістика налагоджена, проводиться евакуація поранених та надається підсилення.
21 листопада на фронті відбулося понад 230 бойових зіткнень: найзапекліші бої біля Покровська – Генштаб21.11.25, 21:24 • 1830 переглядiв