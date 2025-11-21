Центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль россиян: враг закрепляется и обустраивает позиции
Киев • УНН
российские войска продвигаются в центральную часть Покровска, обустраивая позиции и переходя к полноценной битве за город. ВСУ охотятся в районе железной дороги, однако фиксации групп пехоты указывают на угрозу для железнодорожного полотна.
российские войска продолжают продвижение в центральную часть Покровска (Донецкая область), постепенно закрепляясь на позициях. Они переходят в стадию полноценной битвы за город. Об этом в пятницу, 21 ноября сообщил мониторинговый проект DeepState, передает УНН.
С юга враг переходит на центральную часть города, которая постепенно переходит под контроль противника, где кацапы обустраивают позиции, закрепляются и переходят в стадию полноценной битвы за населенный пункт
Аналитики DeepState сообщили, что ВСУ удается осуществлять активную охоту в районе железной дороги, чтобы не давать противнику также взять там местность под контроль, однако большое количество фиксаций уже в северной части города указывает на признаки, что красная зона в скором времени достигнет железнодорожного полотна, особенно в юго-западной части Покровска.
Увеличивается фиксация групп пехоты в районе населенного пункта Ровное, который был частью важной логистической цепи до Мирнограда. Противник устраивает засады, обустраивает различные инженерные препятствия и делает невозможным нормальное передвижение, что уже давно превратилось в лотерею. Чем больше поглощение врагом Покровска ставит под критическую угрозу удержание Мирнограда и дальнейших маневров, если они станут необходимыми
Отмечается, что группировка Сил Обороны в Мирнограде продолжает держать оборону, испытывая постоянное давление с востока, юга и севера.
"Отмечаются частые фиксации на южных окраинах города, но явных закреплений противник там пока нет. Битва за Покровск и Мирноград продолжается", - добавили аналитики проекта.
Напомним
Силы обороны Юга Украины опровергли информацию об окружении украинских подразделений на Гуляйпольском направлении и наличии заградительных отрядов. Заявили, что ситуация сложная, но связь поддерживается, логистика налажена, проводится эвакуация раненых и оказывается усиление.
21 ноября на фронте произошло более 230 боевых столкновений: самые ожесточенные бои возле Покровска – Генштаб21.11.25, 21:24 • 2052 просмотра