$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 3478 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 12903 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18639 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21444 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20835 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25946 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16752 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17674 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16892 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36155 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
21 ноября на фронте произошло более 230 боевых столкновений: самые ожесточенные бои возле Покровска – Генштаб

Киев • УНН

 • 2040 просмотра

21 ноября Генштаб ВСУ сообщил о 234 боевых столкновениях в течение суток, самая сложная ситуация вблизи Покровска. Россияне нанесли 25 авиаударов, задействовали 1811 дронов-камикадзе и совершили 2829 обстрелов.

21 ноября на фронте произошло более 230 боевых столкновений: самые ожесточенные бои возле Покровска – Генштаб

Вечером 21 ноября Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте, сообщив о 234 боевых столкновениях в течение суток. Самая сложная ситуация вблизи Покровска. Об этом пишет УНН.

Подробности

С начала суток произошло 234 боевых столкновения, украинские защитники решительно отбивали попытки противника продвинуться вглубь территории Украины. Россияне нанесли 25 авиаударов с использованием 82 управляемых бомб, задействовали 1811 дронов-камикадзе и совершили 2829 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ20.11.25, 22:21 • 3640 просмотров

Наиболее активными оставались Покровское, Константиновское и Лиманское направления. На Покровском обезврежено 132 оккупанта, 100 из которых – безвозвратно. Украинские войска уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два мотоцикла, один наземный роботизированный комплекс, 18 беспилотников и несколько укрытий личного состава.

На других направлениях, в частности Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Славянском, Краматорском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском, украинские войска отбили многочисленные атаки противника, некоторые столкновения продолжаются. Авиаудары зафиксированы по Гуляйполю и Приднепровскому.

россияне за сутки потеряли еще 1050 военных и десятки единиц техники - Генштаб ВСУ21.11.25, 07:40 • 3384 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина