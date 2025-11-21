21 ноября на фронте произошло более 230 боевых столкновений: самые ожесточенные бои возле Покровска – Генштаб
21 ноября Генштаб ВСУ сообщил о 234 боевых столкновениях в течение суток, самая сложная ситуация вблизи Покровска. Россияне нанесли 25 авиаударов, задействовали 1811 дронов-камикадзе и совершили 2829 обстрелов.
Вечером 21 ноября Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте, сообщив о 234 боевых столкновениях в течение суток. Самая сложная ситуация вблизи Покровска. Об этом пишет УНН.
Подробности
С начала суток произошло 234 боевых столкновения, украинские защитники решительно отбивали попытки противника продвинуться вглубь территории Украины. Россияне нанесли 25 авиаударов с использованием 82 управляемых бомб, задействовали 1811 дронов-камикадзе и совершили 2829 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
Наиболее активными оставались Покровское, Константиновское и Лиманское направления. На Покровском обезврежено 132 оккупанта, 100 из которых – безвозвратно. Украинские войска уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два мотоцикла, один наземный роботизированный комплекс, 18 беспилотников и несколько укрытий личного состава.
На других направлениях, в частности Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Славянском, Краматорском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском, украинские войска отбили многочисленные атаки противника, некоторые столкновения продолжаются. Авиаудары зафиксированы по Гуляйполю и Приднепровскому.
