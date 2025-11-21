россияне за сутки потеряли еще 1050 военных и десятки единиц техники - Генштаб ВСУ

$42.150.06
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9344 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12502 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 20267 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27265 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39506 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22341 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24854 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25214 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22446 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21115 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25588 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14000 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22082 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 12789 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5494 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22526 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39529 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58599 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 15:30 • 70548 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6126 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25990 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39189 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53067 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74899 просмотра
россияне за сутки потеряли еще 1050 военных и десятки единиц техники - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 2970 просмотра

В течение 20 ноября российская армия потеряла по меньшей мере 1050 военных, 20 артиллерийских систем и 3 боевые бронированные машины. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.25 составили 1 163 170 человек.

россияне за сутки потеряли еще 1050 военных и десятки единиц техники - Генштаб ВСУ

В течение суток 20 ноября российская армия потеряла еще как минимум 1050 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 20 артиллерийских систем и 3 боевые бронированные машины врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 1 163 170 (+1 050) человек;
    • танков – 11 357 (+0) ед;
      • боевых бронированных машин – 23 600 (+3) ед;
        • артиллерийских систем – 34 550 (+20) ед; 
          • РСЗО – 1 546 (+0) ед;
            • средства ПВО – 1 247 (+0) ед;
              • самолетов – 428 (+0) ед;
                • вертолетов – 347 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150) ед;
                    • крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 1 (+0) ед;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 67 768 (+65) ед;
                            • специальная техника – 4 002 (+0) ед.

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток 20 ноября украинские Силы обороны зафиксировали 161 боевое столкновение. российские войска существенно усилили интенсивность ударов, применив авиацию, управляемые бомбы и тысячи дронов-камикадзе.

                              Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ20.11.25, 21:21 • 3376 просмотров

                              Вита Зеленецкая

