россияне за сутки потеряли еще 1050 военных и десятки единиц техники - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
В течение 20 ноября российская армия потеряла по меньшей мере 1050 военных, 20 артиллерийских систем и 3 боевые бронированные машины. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.25 составили 1 163 170 человек.
В течение суток 20 ноября российская армия потеряла еще как минимум 1050 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 20 артиллерийских систем и 3 боевые бронированные машины врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 163 170 (+1 050) человек;
- танков – 11 357 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23 600 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 34 550 (+20) ед;
- РСЗО – 1 546 (+0) ед;
- средства ПВО – 1 247 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150) ед;
- крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 768 (+65) ед;
- специальная техника – 4 002 (+0) ед.
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток 20 ноября украинские Силы обороны зафиксировали 161 боевое столкновение. российские войска существенно усилили интенсивность ударов, применив авиацию, управляемые бомбы и тысячи дронов-камикадзе.
