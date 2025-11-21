россияне за сутки потеряли еще 1050 военных и десятки единиц техники - Генштаб ВСУ

В течение суток 20 ноября российская армия потеряла еще как минимум 1050 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 20 артиллерийских систем и 3 боевые бронированные машины врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 163 170 (+1 050) человек;

танков – 11 357 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 23 600 (+3) ед;

артиллерийских систем – 34 550 (+20) ед;

РСЗО – 1 546 (+0) ед;

средства ПВО – 1 247 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150) ед;

крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;

корабли / катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 67 768 (+65) ед;

специальная техника – 4 002 (+0) ед.

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток 20 ноября украинские Силы обороны зафиксировали 161 боевое столкновение. российские войска существенно усилили интенсивность ударов, применив авиацию, управляемые бомбы и тысячи дронов-камикадзе.

Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ