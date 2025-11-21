росіяни за добу втратили ще 1 050 військових і десятки одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

$42.090.00
05:29 • 1886 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:07 • 7266 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
01:12 • 5284 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 12816 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 17941 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 18254 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 27736 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 44986 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37616 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 58353 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Графіки відключень електроенергії
Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася20 листопада, 20:00 • 12992 перегляди
План завершення війни між Україною та росією прийнятний для обох сторін - Білий дім20 листопада, 21:03 • 5876 перегляди
СБУ затримала інформаторку гру рф, яка коригувала російські бомбардування Лимана20 листопада, 22:52 • 4718 перегляди
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10 • 6834 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США04:00 • 6028 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 44334 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 65254 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 67377 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 67436 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тернопіль
Франція
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 31188 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 45392 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 67578 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 64013 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 64866 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

росіяни за добу втратили ще 1 050 військових і десятки одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Протягом 20 листопада російська армія втратила щонайменше 1050 військових, 20 артилерійських систем та 3 бойові броньовані машини. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 склали 1 163 170 осіб.

росіяни за добу втратили ще 1 050 військових і десятки одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

Протягом доби 20 листопада російська армія втратила ще щонайменше 1050 військових. Також українські захисники знищили 20 артилерійських систем і 3 бойові броньовані машини ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб;
    • танків – 11 357 (+0) од;
      • бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од;
        • артилерійських систем – 34 550 (+20) од; 
          • РСЗВ – 1 546 (+0) од;
            • засоби ППО – 1 247 (+0) од;
              • літаків – 428 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од;
                    • крилаті ракети – 3 981 (+0) од;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 1 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од;
                            • спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби 20 листопада українські Сили оборони зафіксували 161 бойове зіткнення. російські війська суттєво посилили інтенсивність ударів, застосувавши авіацію, керовані бомби та тисячі дронів-камікадзе.

                              Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони, російські заяви про захоплення міста - це інформаційні провокації - Генштаб ЗСУ20.11.25, 21:21 • 2590 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Сутички
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна