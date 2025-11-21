росіяни за добу втратили ще 1 050 військових і десятки одиниць техніки - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Протягом доби 20 листопада російська армія втратила ще щонайменше 1050 військових. Також українські захисники знищили 20 артилерійських систем і 3 бойові броньовані машини ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб;
- танків – 11 357 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 550 (+20) од;
- РСЗВ – 1 546 (+0) од;
- засоби ППО – 1 247 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од;
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од;
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби 20 листопада українські Сили оборони зафіксували 161 бойове зіткнення. російські війська суттєво посилили інтенсивність ударів, застосувавши авіацію, керовані бомби та тисячі дронів-камікадзе.
