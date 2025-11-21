росіяни за добу втратили ще 1 050 військових і десятки одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

Протягом доби 20 листопада російська армія втратила ще щонайменше 1050 військових. Також українські захисники знищили 20 артилерійських систем і 3 бойові броньовані машини ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб;

танків – 11 357 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од;

артилерійських систем – 34 550 (+20) од;

РСЗВ – 1 546 (+0) од;

засоби ППО – 1 247 (+0) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од;

крилаті ракети – 3 981 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од;

спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Від початку доби 20 листопада українські Сили оборони зафіксували 161 бойове зіткнення. російські війська суттєво посилили інтенсивність ударів, застосувавши авіацію, керовані бомби та тисячі дронів-камікадзе.

