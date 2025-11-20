ЗСУ повідомляє про 161 бойове зіткнення за добу: найгарячіше на східних напрямках – Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби 20 листопада українські Сили оборони зафіксували 161 бойове зіткнення. російські війська суттєво посилили інтенсивність ударів, застосувавши авіацію, керовані бомби та тисячі дронів-камікадзе.
Українські Сили оборони зафіксували 161 бойове зіткнення від початку доби 20 листопада, повідомили у Генеральному штабі. російські війська суттєво посилили інтенсивність ударів, застосувавши авіацію, керовані бомби та тисячі дронів-камікадзе. Про це пише УНН.
Деталі
За даними штабу, загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 82 керовані бомби, а також застосували 2 357 дронів-камікадзе й здійснили 3008 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.
Найгарячіша ситуація зберігається на східних напрямках. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення, ворог завдав два авіаудари та здійснив понад сотню обстрілів. На Південно-Слобожанському росіяни шість разів намагалися прорвати оборону поблизу Синельникового, Вовчанська та в напрямку Колодязного.
На Куп’янському напрямку противник здійснив дві спроби наступу у бік Піщаного. На Лиманському українські сили відбили десять атак у районах Новоєгорівки, Греківки, Шандриголового, Мирного, Колодязів і Новоселівки.
На Слов’янському напрямку росіяни атакували 13 разів, бої тривають у двох локаціях. На Краматорському – шість штурмів, зіткнення також ще тривають.
Найінтенсивніші бої – на Костянтинівському та Покровському напрямках. Перший зазнав 23 атак, другий – 56. За попередніми даними, на Покровському напрямку ЗСУ знешкодили 83 окупантів, із них 59 – безповоротно, знищено дві одиниці техніки, пункт управління БпЛА та п’ять укриттів.
Крім того, українські військові відбили атаки на Олександрівському напрямку (16 атак), Гуляйпільському (10 атак), Оріхівському (2 атаки) та Придніпровському, де ворог здійснив одну безрезультатну спробу просунутися до Антонівського мосту.
