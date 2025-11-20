$42.090.00
21:45 • 954 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20:30 • 6538 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
17:57 • 19042 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 39089 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 34941 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 52444 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 60742 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 63334 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 27133 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
20 листопада, 12:24 • 63253 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тернопіль
Китай
УНН Lite
ЗСУ повідомляє про 161 бойове зіткнення за добу: найгарячіше на східних напрямках – Генштаб

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Від початку доби 20 листопада українські Сили оборони зафіксували 161 бойове зіткнення. російські війська суттєво посилили інтенсивність ударів, застосувавши авіацію, керовані бомби та тисячі дронів-камікадзе.

ЗСУ повідомляє про 161 бойове зіткнення за добу: найгарячіше на східних напрямках – Генштаб

Українські Сили оборони зафіксували 161 бойове зіткнення від початку доби 20 листопада, повідомили у Генеральному штабі. російські війська суттєво посилили інтенсивність ударів, застосувавши авіацію, керовані бомби та тисячі дронів-камікадзе. Про це пише УНН.

Деталі

За даними штабу, загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 82 керовані бомби, а також застосували 2 357 дронів-камікадзе й здійснили 3008 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Найгарячіша ситуація зберігається на східних напрямках. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення, ворог завдав два авіаудари та здійснив понад сотню обстрілів. На Південно-Слобожанському росіяни шість разів намагалися прорвати оборону поблизу Синельникового, Вовчанська та в напрямку Колодязного.

Майже 900 солдатів і понад 40 крилатих ракет: у Генштабі доповіли про втрати ворога за добу20.11.25, 07:26 • 3898 переглядiв

На Куп’янському напрямку противник здійснив дві спроби наступу у бік Піщаного. На Лиманському українські сили відбили десять атак у районах Новоєгорівки, Греківки, Шандриголового, Мирного, Колодязів і Новоселівки.

На Слов’янському напрямку росіяни атакували 13 разів, бої тривають у двох локаціях. На Краматорському – шість штурмів, зіткнення також ще тривають.

Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та зосередження окупантів на Донеччині20.11.25, 14:19 • 3468 переглядiв

Найінтенсивніші бої – на Костянтинівському та Покровському напрямках. Перший зазнав 23 атак, другий – 56. За попередніми даними, на Покровському напрямку ЗСУ знешкодили 83 окупантів, із них 59 – безповоротно, знищено дві одиниці техніки, пункт управління БпЛА та п’ять укриттів.

Крім того, українські військові відбили атаки на Олександрівському напрямку (16 атак), Гуляйпільському (10 атак), Оріхівському (2 атаки) та Придніпровському, де ворог здійснив одну безрезультатну спробу просунутися до Антонівського мосту.

Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони, російські заяви про захоплення міста - це інформаційні провокації - Генштаб ЗСУ20.11.25, 22:21 • 1238 переглядiв

Степан Гафтко

