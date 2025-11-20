Майже 900 солдатів і понад 40 крилатих ракет: у Генштабі доповіли про втрати ворога за добу

$42.090.03
Ексклюзив
06:00 • 3488 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
04:11 • 11293 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 28705 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 44535 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 37446 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 22636 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 49484 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 24872 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 18025 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 17157 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
Верховний суд Італії дозволив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"19 листопада, 21:40 • 8792 перегляди
Буданов назвав час, коли мирна угода з росією може стати можливою19 листопада, 21:59 • 11741 перегляди
ЗСУ показали збиття мобільною групою ворожої ракети "Калібр" з ПЗРК на ХмельниччиніVideo19 листопада, 22:53 • 10114 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 7504 перегляди
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атакиVideo20 листопада, 00:33 • 8254 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 3534 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 49510 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 31775 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 40318 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 50410 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 7940 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 39449 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 37881 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 39121 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 33118 перегляди
Майже 900 солдатів і понад 40 крилатих ракет: у Генштабі доповіли про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

19 листопада російські війська втратили 890 солдатів, 41 крилату ракету та 384 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.25 орієнтовно становлять 1162120 осіб.

Майже 900 солдатів і понад 40 крилатих ракет: у Генштабі доповіли про втрати ворога за добу

За добу 19 листопада російські війська втратили на війні з Україною 890 солдатів, 41 крилату ракету та 384 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1162120 (+890) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11357 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23597 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 34530 (+19)
          • РСЗВ ‒ 1546 (0)
            • засоби ППО ‒ 1247 (0)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 82470 (+384)
                    • крилаті ракети ‒ 3981 (+41)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 67703 (+68)
                            • спеціальна техніка ‒ 4002 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, заявив Президент України Володимир Зеленський.

