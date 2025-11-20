Почти 900 солдат и более 40 крылатых ракет: в Генштабе доложили о потерях врага за сутки
Киев • УНН
19 ноября российские войска потеряли 890 солдат, 41 крылатую ракету и 384 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.25 ориентировочно составляют 1162120 человек.
За сутки 19 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 890 солдат, 41 крылатую ракету и 384 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1162120 (+890) человек ликвидировано
- танков ‒ 11357 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23597 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 34530 (+19)
- РСЗО ‒ 1546 (0)
- средства ПВО ‒ 1247 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 82470 (+384)
- крылатые ракеты ‒ 3981 (+41)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67703 (+68)
- специальная техника ‒ 4002 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
