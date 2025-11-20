Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та зосередження окупантів на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ та інших об’єктів російського агресора, пише УНН.

У ніч на 20 листопада 2025 року, у ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України, завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області рф. Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється - повідомили у Генштабі.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, як вказано, входить в перелік найбільших НПЗ рф. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються - наголосили у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

У російській рязані пролунало щонайменше 10 вибухів: ймовірна атака на НПЗ