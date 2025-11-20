$42.090.00
12:48 • 1136 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 11213 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 13129 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
08:56 • 32483 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 27729 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 25050 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 24486 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 42055 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
20 листопада, 06:00 • 37785 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 20145 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та зосередження окупантів на Донеччині

Київ • УНН

 • 760 перегляди

ЗСУ завдали повторного удару по Рязанському НПЗ 20 листопада 2025 року, спричинивши пожежу. Також зафіксовано влучання по скупченню живої сили ворога в Донецькій області.

Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та зосередження окупантів на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ та інших об’єктів російського агресора, пише УНН.

У ніч на 20 листопада 2025 року, у ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України, завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області рф. Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється

- повідомили у Генштабі.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, як вказано, входить в перелік найбільших НПЗ рф. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються

- наголосили у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

У російській рязані пролунало щонайменше 10 вибухів: ймовірна атака на НПЗ20.11.25, 05:38 • 3372 перегляди

Юлія Шрамко

