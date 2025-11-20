Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и сосредоточение оккупантов в Донецкой области

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 5892 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9770 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12808 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20447 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27419 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39706 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22394 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24861 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25218 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22450 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5860 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 12788 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22759 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39697 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58716 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6236 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26184 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39251 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53124 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74959 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и сосредоточение оккупантов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 3988 просмотра

ВСУ нанесли повторный удар по Рязанскому НПЗ 20 ноября 2025 года, вызвав пожар. Также зафиксировано попадание по скоплению живой силы противника в Донецкой области.

Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и сосредоточение оккупантов в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ и других объектов российского агрессора, пишет УНН.

В ночь на 20 ноября 2025 года, в ходе уменьшения возможностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области рф. Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется

- сообщили в Генштабе.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, как указано, входит в перечень крупнейших НПЗ рф. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.

Кроме того, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области. Потери захватчиков уточняются

- подчеркнули в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В российской рязани прозвучало не менее 10 взрывов: вероятная атака на НПЗ20.11.25, 05:38 • 3914 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина