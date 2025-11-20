Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и сосредоточение оккупантов в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ и других объектов российского агрессора, пишет УНН.

В ночь на 20 ноября 2025 года, в ходе уменьшения возможностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области рф. Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется - сообщили в Генштабе.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, как указано, входит в перечень крупнейших НПЗ рф. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.

Кроме того, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области. Потери захватчиков уточняются - подчеркнули в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В российской рязани прозвучало не менее 10 взрывов: вероятная атака на НПЗ