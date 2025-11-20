В российской рязани прозвучало не менее 10 взрывов: вероятная атака на НПЗ
В ночь на 20 ноября в российском городе рязань прозвучало не менее 10 взрывов, вероятно, под атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.
В российском городе Рязань в ночь на четверг, 20 ноября, раздавались громкие взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Отмечается, что в городе прозвучало по меньшей мере 10 взрывов. Вероятно, под атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод.
Местные сообщают, что видят пожар со стороны НПЗ, но возможно просто факел, подождем
Также местные жители жаловались на неизвестные беспилотники в небе над Рязанью и областью.
В ночь на 15 ноября в Рязанской области РФ после падения обломков беспилотников возник пожар на промышленном предприятии. Местные жители предполагают, что целью мог быть нефтеперерабатывающий завод.
